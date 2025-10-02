Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 3:39 min

Togg goes Almanya: Türkische E-Autos nun auch in Deutschland

Kurz vor dem langen Wochenende schauen wir auf den jungen Elektroauto-Hersteller Togg. Der kommt aus der Türkei und hat Deutschland als zweiten Markt auserkoren – wohl auch, weil hier viele Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Nach einem ersten großen Auftritt auf der IAA Anfang in München geht’s nun ganz schnell: Togg hat diese Woche mit dem Verkauf seiner ersten beiden Modelle in Deutschland begonnen. Wir verraten Ihnen in den nächsten Minuten die Preise!

Von Jannis Hug
02.10.2025 - 16:00 Uhr

Togg hat in seiner Heimat Türkei 2023 mit dem elektrischen SUV T10X einen echten Volltreffer gelandet. Jetzt will der Hersteller den deutschen Markt erobern – und zwar mit gleich zwei Modellen: dem genannten SUV und der Limousine T10F. Bestellt werden können die Elektroautos allerdings nicht klassisch beim Händler, sondern nur über die markeneigene App „Trumore“. Spannend, ob das funktionieren wird – schon andere Hersteller sind in Deutschland daran gescheitert, fast nur auf Online-Vertrieb zu setzen, und haben später reumütig doch noch ein Händlernetz aufgebaut. Auf jeden Fall müssen Kunden in der App eine Anzahlung von 1.000 Euro leisten, die aber vollständig erstattet wird, wenn sie sich doch noch umentscheiden. Los geht’s mit einer ersten Charge von 1.000 Autos für den deutschen Markt, von denen 600 noch dieses Jahr ausgeliefert werden sollen. Die ersten Schlüsselübergaben sind ab Ende Oktober geplant.

