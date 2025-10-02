Togg goes Almanya: Türkische E-Autos nun auch in Deutschland

Togg hat in seiner Heimat Türkei 2023 mit dem elektrischen SUV T10X einen echten Volltreffer gelandet. Jetzt will der Hersteller den deutschen Markt erobern – und zwar mit gleich zwei Modellen: dem genannten SUV und der Limousine T10F. Bestellt werden können die Elektroautos allerdings nicht klassisch beim Händler, sondern nur über die markeneigene App „Trumore“. Spannend, ob das funktionieren wird – schon andere Hersteller sind in Deutschland daran gescheitert, fast nur auf Online-Vertrieb zu setzen, und haben später reumütig doch noch ein Händlernetz aufgebaut. Auf jeden Fall müssen Kunden in der App eine Anzahlung von 1.000 Euro leisten, die aber vollständig erstattet wird, wenn sie sich doch noch umentscheiden. Los geht’s mit einer ersten Charge von 1.000 Autos für den deutschen Markt, von denen 600 noch dieses Jahr ausgeliefert werden sollen. Die ersten Schlüsselübergaben sind ab Ende Oktober geplant.