OMNIplus CHARGE: ElektromobilitätsLösungen aus einer Hand

OMNIplus erweitert nun sein Angebot und bietet unter OMNIplus CHARGE maßgeschneiderte ElektromobilitätsLösungen für Busunternehmen aus einer Hand – einfach und effizient. Maßgeschneidertes Konzept, angepasst auf individuelle Bedürfnisse Der Weg in die Elektromobilität beginnt mit einer umfassenden Beratung und softwarebasierten Machbarkeitsanalyse. Ob mittelständisches Familienunternehmen im ländlichen Raum oder Verkehrsbetriebe in einer europäischen Metropole – OMNIplus CHARGE berücksichtigt stets die individuellen Gegebenheiten des jeweiligen Unternehmens. So analysieren die Experten zunächst die Busrouten detailliert auf Basis der realen Einsatzbedingungen. Aufbauend auf der Machbarkeitsanalyse erhält der Kunden anschließend ein maßgeschneidertes Ladekonzept – von der Depotladung mittels Ladestecker, Pantograf oder Ladeschiene bis zur Zwischenladung auf der Strecke. Auch die Versorgung mit Wasserstoff für den eCitaro fuel cell wird bei Bedarf berücksichtigt.

Neben der technischen Planung umfasst die Umsetzung auch die Auswahl geeigneter Partner für Ladeinfrastruktur, Lademanagement, Stromversorgung und bauliche Maßnahmen. Eine realistische Aufwandsschätzung hilft dabei, den Projektverlauf transparent und planbar zu gestalten. Von der ersten Analyse bis zur Inbetriebnahme erfolgt die Projektbegleitung in enger Abstimmung mit allen Beteiligten. Die Infrastruktur wird an die örtlichen Gegebenheiten angepasst und erst nach einem erfolgreichen Systemtest übergeben.

Gesamtpaket inklusive Service für die Ladeinfrastruktur Auch nach der Inbetriebnahme stehen die Experten von OMNIplus CHARGE mit erfahrenen Ansprechpartnern zur Verfügung. Im Fall einer notwendigen Wartung oder Fehlerbehebung sind sie per Service-Hotline erreichbar – rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr. So erhalten Sie schnelle Hilfe aus einer Hand – eine Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Hersteller einer Komponente ist so nicht notwendig. Mehr über OMNIplus CHARGE erfahren Sie hier: www.omniplus.com

