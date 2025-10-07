Mercedes verkauft wieder mehr Elektroautos

Seit dem ersten Quartal 2024 hatte Mercedes-Benz nur noch sinkende Elektroauto-Absätze erzielt. Das ist jetzt anders: Zwischen Anfang Juli und Ende September hat der Hersteller konzernweit 51.200 BEV verkauft – das sind neun Prozent mehr als im Q3 2024 und sogar 22 Prozent mehr als im zweiten Quartal. Im laufenden Jahr hat die Mercedes-Benz Group 138.600 Elektrofahrzeuge abgesetzt, hier bleibt es aufgrund des schwachen ersten Halbjahrs bei sieben Prozent Minus.

Im Pkw-Geschäft, also bei Mercedes-Benz Cars, stehen 42.600 BEV in der Quartalsbilanz. Auch hier sind das 22 Prozent Wachstum zum zweiten Quartal, aber das selbe Niveau wie im Vorjahr: Für das dritte Quartal 2024 hatte Mercedes-Benz Cars 42.500 E-Autos gemeldet. Damals war es auf Jahressicht ein Rückgang um fast ein Drittel, jetzt immerhin ein stabiles Ergebnis. Aber auch hier bleibt Mercedes im laufenden Jahr unter dem Vorjahr: 118.400 elektrische Mercedes-Autos bedeuten einen Rückgang um 13 Prozent.

Damit bleiben in der Pkw-Sparte die Plug-in-Hybride stärker als die reinen E-Autos. Mercedes weist in der Mitteilung offiziell nur die „xEV“ aus, unter diesem Label fasst Mercedes BEV und PHEV zusammen – der Absatz der Plug-in-Hybride lässt sich mit den bekannten E-Auto-Zahlen einfach errechnen, es waren 53.700 Einheiten im dritten Quartal.

Über alle Antriebsarten hinweg ist der Mercedes-Absatz um drei Prozent auf 441.500 Fahrzeuge im Quartal gesunken. Das heißt, dass die 42.600 E-Autos einer Elektro-Quote von 9,6 Prozent entsprechen. Das ist zwar besser als die 7,9 Prozent im Q3 2024, aber Mercedes muss sich immer noch steigern, um die CO2-Flottenziele zu erreichen. „Das Marktumfeld und die Zölle“ hätten sich auf den Absatz in den USA und China ausgewirkt.

Q3 2025 Delta (in %) Q1-Q3 2025 Delta (in %) Mercedes-Benz Group 525.300 -12 1.601.600 -9 – davon BEVs 51.200 +9 138.600 -7 Mercedes-Benz Cars 441.500 -12 1.341.400 -8 – davon BEVs 42.600 0 118.400 -13 – davon xEVs 96.300 +10 277.100 +4 Mercedes-Benz Vans 83.800 -10 260.200 -13 – davon eVans 8.600 +25 20.200 +61

Bei der Aufschlüsselung nach den Segmenten und Märkten unterscheidet Mercedes aber nicht nach den Antriebsarten – hier sind also keine Aussagen zur Entwicklung des Elektro-Absatzes möglich. Dennoch liefert das Unternehmen eine Erklärung für die aktuell wieder positive Entwicklung: „Die Verkäufe vollelektrischer Pkw und Vans sind dank des neuen elektrischen CLA und der erhöhten Verfügbarkeit von elektrischen Vans um 9% gegenüber dem Vorjahr und um 22% gegenüber dem Vorquartal gestiegen“, teilt das Unternehmen mit.

„Insgesamt sehen wir weiterhin eine gute Nachfrage nach unseren Top-End-Fahrzeugen und erhalten außerdem weiterhin exzellentes Feedback für den elektrischen CLA. Das neue Modell hat zu einem Wachstum bei den Elektrofahrzeugen um 22% gegenüber dem Vorquartal geführt“, sagt auch Vertriebsvorstand Mathias Geisen. „Das beweist: Unsere neuen Produkte entfachen Begeisterung und legen damit den Grundstein für Absatzwachstum in der Zukunft.“

Mit dem neuen, elektrischen GLC, der auf der IAA Mobility im September vorgestellt wurde, will Mercedes ab Anfang 2026 nachlegen. Auch der elektrische CLA Shooting Brake, eine elektrische C-Klasse und weitere SUV-Modelle mit der CLA-Technik (die Nachfolger des EQA und EQB werden dann ebenfalls unter den Modellbezeichnungen GLA und GLB verkauft) sollen im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt kommen.

Bei der Van-Sparte war der Gesamtabsatz von 83.800 Fahrzeugen ebenfalls rückläufig, hier um zehn Prozent. Die Verkäufe der elektrischen Vans haben aber um 25 Prozent zum Q2 bzw. sogar 96 Prozent zum Q3 2024 auf 8.600 Einheiten zugelegt. „In Europa machten Elektrofahrzeuge erfreuliche 14% unseres Absatzes im dritten Quartal aus. Dies zeigt, dass unser Angebot an elektrischen Vans bei unseren Kunden zunehmend Anklang findet“, sagt Sagree Sardien, Leiterin Mercedes-Benz Vans Sales & Marketing.

Seit Jahresbeginn hat Mercedes-Benz Vans 260.200 Einheiten verkauft, darunter 20.200 Elektro-Vans. „Dies entspricht einem Anstieg von 61% an verkauften eVans gegenüber den ersten neun Monaten des Vorjahres und spiegelt die wachsende Begeisterung für das Portfolio an elektrischen Vans wider“, so das Unternehmen. Aber auch bei den Vans wird bei den Elektro-Verkäufen nicht genauer nach den Segmenten (Small Vans, Midsize Vams und Large Vans) sowie den unterschiedlichen Zielgruppen der Privat- und Gewerbekunden unterschieden.

