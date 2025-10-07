Tesla hört auf Kunden und bringt Blinkerhebel ins Model 3 zurück

Der Grund für viel Ärger bei Kunden: Mit der Vorstellung des Highland-Updates vom Model 3 hatte Tesla im September 2023 den klassischen Blinkerhebel abgeschafft und durch kleine Tasten am Lenkrad ersetzt. Die Idee dahinter war ein minimalistisches Cockpit und ein futuristisches Bedienkonzept – in der Praxis kam das aber nicht besonders gut an. Viele Fahrer fanden das System unpraktisch, besonders in Kreisverkehren oder beim schnellen Spurwechsel. Jetzt lenkt Tesla im wahrsten Sinne des Wortes ein und bringt den guten alten Blinkerhebel zurück. Der soll laut Tesla „präzisionsgefertigt“ sein und sich besonders angenehm bedienen lassen. Ein kleines Detail also, das aber für viele Kunden den Unterschied machen dürfte – denn ganz ehrlich: Wer will schon ein Auto ohne Blinkerhebel? Neben der Rückkehr zur gewohnten Bedienung gibt es aber auch andere technische Neuerungen: Zum Beispiel bekommt das Model 3 eine neue Frontkamera. Die liefert ein erweitertes Sichtfeld auf dem Zentraldisplay, ist beheizbar und hat eine Waschfunktion.