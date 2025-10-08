Iveco Bus liefert 129 elektrische Kleinbusse in die Lazio-Region

Der italienische Nutzfahrzeughersteller Iveco Bus bestätigt den Eingang eines Großauftrags aus seinem Heimatland, den sie in Zusammenarbeit mit dem Händler Romana Diesel und Indcar ausführt. Konkret geht es um 129 Kleinbusse auf Basis des Lieferwagens eDaily, deren Aufbauten des Typs „Mobi City“ von dem spanischen Karosseriebauer Indcar stammen. Sie sollen in der Region Latium, die sich rund um die italienische Hauptstadt Rom erstreckt, für einen klimafreundlichen öffentlichen Personennahverkehr sorgen. Zur genauen Antriebs-Konfiguration macht Iveco aber keine Angaben.

Die Busse sind rund 8 Meter lang, 2,35 Meter breit und 3,11 Meter hoch. Mit ihren relativ kompakten Abmessungen sind sie gut für den Einsatz in eng bebauten Altstädten geeignet. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich. Die erste bietet Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen über eine Rampe an der hinteren Tür einen einfacheren Einstieg und insgesamt 27 Plätze – 14 Sitzplätze, 12 Stehplätze, sowie Platz für einen Rollstuhl.

Die Standard-Version ist auf insgesamt 30 Fahrgäste ausgelegt und bietet 14 Sitz- und 16 Stehplätze. Für die Auslieferung der ersten 80 Fahrzeuge wurde als Deadline der 30. September 2026 gesetzt. Die restlichen 49 Exemplare sollen dann in den darauffolgenden Monaten übergeben werden.

„Wir sind stolz darauf, die Region Latium bei diesem ehrgeizigen Projekt für nachhaltige Mobilität zu unterstützen. Unsere Palette vollelektrischer Fahrzeuge, kombiniert mit der Expertise von Romana Diesel und Indcar, bietet eine innovative Lösung für den öffentlichen Verkehr, die sowohl effizient als auch umweltfreundlich ist. Investitionen in saubere Technologien sind entscheidend, um die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern, und wir freuen uns, die Region Latium in dieser Initiative zu begleiten“, meint Giorgio Zino, der Chef des Europa-Geschäfts von Iveco Bus.

