Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Daten

VW ID.3 im September an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen

Auch im September führte der Volkswagen ID.3 mit fast 3.000 Neuzulassungen erneut das deutsche Elektroauto-Ranking an – bereits zum vierten Mal in Folge. Die Top Ten dominieren weiterhin Modelle aus dem VW-Konzern. Tesla meldet sich hingegen gleich mit zwei Modellen wieder zurück.

volkswagen id3 gtx 20242 001 min
Bild: Volkswagen
Von Daniel Bönnighausen
08.10.2025 - 14:00 Uhr

Schon im vergangenen Jahr verzeichnete der September nach dem Ferienmonat August ein spürbares Wachstum. Damals kamen 34.479 neue E-Autos auf die Straßen – nach nur etwas über 27.000 im August. Da liegt 2025 auf einem ganz anderen Niveau: In diesem September waren es mit 45.495 Einheiten satte 31,9 Prozent über dem Vorjahresmonat.

Mit 2.979 Neuzulassungen erreichte allein der VW ID.3 unter den E-Autos rund 6,6 Prozent Marktanteil, womit sich das Modell nach dem Juni, Juli und August auch im vergangenen Monat den ersten Platz unter den Elektroautos in der KBA-Statistik sichern konnte. Erst mit etwas Abstand folgt der ID.7., von dem insgesamt 2.597 Exemplare neu auf die Straßen kamen. Dahinter platziert sich der Skoda Elroq, der mit 2.565 neuen Exemplaren nur knapp den zweiten Platz verpasste.

Dass Tesla unter den reinen E-Auto-Herstellern einen starken Monat hingelegt hat, zeigte sich bereits mit den KBA-Zulassungszahlen nach Antriebsarten. Mit insgesamt 3.404 Neuzulassungen im September war Tesla unter den E-Marken sogar der stärkste Hersteller. Allein 2.227 Neuzulassungen gingen auf das Konto des Model Y, was für den vierten Rang sorgte.

RangModellSeptember
1Volkswagen ID.32.979
2Volkswagen ID.72.597
3Skoda Elroq2.565
4Tesla Model Y2.227
5Skoda Enyaq1.734
6Mini Electric1.714
7Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5)1.652
8Cupra Born1.592
9Cupra Tavascan1.296
10Tesla Model 31.173

Für den Skoda Enyaq (1.734) ging es um einen Platz nach oben. Die BMW-Marke – Mini – nach einzelnen Modellen schlüsselt das KBA nicht auf – kam auf 1.714 Fahrzeuge und belegte damit den sechsten Platz. Einen ordentlichen Satz nach unten musste das Duo aus ID.4 und ID.5 hinnehmen. Lag dieses um August noch auf dem zweiten Platz, reichten die 1.652 Neuzulassungen im September nur für den siebten Rang. Mit dem Cupra Born (1.592) und Cupra Tavascan (1.296) schafften es zwei weitere MEB-Modelle in die Top Ten. Wieder mit dabei ist auch das Model 3. Von dem Tesla-Stromer kamen im vergangenen Monat insgesamt 1.173 Exemplare neu auf die Straßen.

VW ID.7 führt Jahreswertung an

Auch wenn die Wolfsburger ihren ID.3 vier Monate in Folge an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen sehen konnten, reicht es weiterhin nicht, um im laufenden Jahr den ID.7 von der Spitze zu verdrängen. Auf Jahressicht hat der ID.7 als Limousine und Kombi 25.096 Neuzulassungen in der KBA-Tabelle stehen. Dafür hat der ID.3 den Abstand zum Duo aus ID.4 und ID.5 weiter vergrößert. Der elektrische Kompaktwagen kann von Januar bis September dieses Jahres insgesamt 22.859 Neuzulassungen vorweisen, der ID.4/ID.5 muss sich mit 21.220 neuen Exemplaren mit dem dritten Rang zufriedengeben.

RangModellJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberGesamt
1Volkswagen ID.73.1402.9713.2253.1333.1462.4022.7651.7172.59725.096
2Volkswagen ID.32.0142.0082.1522.9892.9392.5212.9072.3502.97922.859
3Volkswagen ID.4 (inkl. ID.5)2.6782.5072.5932.6292.3102.3552.6821.8141.65221.220
4Skoda Enyaq3.0561.9452.3921.8141.8441.9222.3221.4561.73418.485
5Skoda Elroq2804531.1322.4022.6902.4372.3811.7312.56516.071
6Cupra Born1.8931.5951.7531.8701.4741.6541.8941.1341.59214.859
7BMW iX16449521.2011.4971.2851.8422.4771.64594512.488
8Mini Electric8307208661.0148781.2881.9151.3641.71410.589
9Tesla Model Y9791.0351.4286399201.3046376782.2279.847
10Audi Q4 e-tron1.0011.6851.2207298387811.0361.1637619.214

Da es zuletzt wenige Ausreißer nach oben gab, überrascht es kaum, dass das Ranking des laufenden Jahres auf eine ähnliche Reihenfolge kommt wie das Monats-Ranking: Hinter dem VW-Trio folgen die weiteren MEB-Modelle Skoda Enyaq (18.485), Skoda Elroq (16.071) und Cupra Born (14.859), bevor mit dem BMW iX1 und seinen 12.488 Neuzulassungen das erste Nicht-VW-Modell folgt. Auch der achte Rang geht an die BMW Group: Mini kommt in der Jahreswertung auf 10.589 Neuzulassungen. Die abschließenden beiden Plätze der Top Ten gehen an das Tesla Model Y (9.847) und den Audi Q4 e-tron (9.214).

Die Top 30 – zur besseren Übersicht haben wir von electrive uns dazu entschieden, nicht mehr Modelle in einer Tabelle aufzuführen – finden Sie in unserem monatlich erscheinenden eMobility-Dashboard. Dort erhalten Sie auch alle Zahlen zu den Neuzulassungszahlen nach Antriebsarten.

kba.de (Excel, einzelne Modelle)

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „VW ID.3 im September an der Spitze der Elektroauto-Neuzulassungen“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Renault twingo e tech electric
Automobil

Renault bietet frühen Zugang zum elektrischen Twingo

vor 2 Stunden veröffentlicht
Bosch fcev h2 lkw iveco brennstoffzelle werksverkehr nuernberg
Brennstoffzelle

Bosch testet H2-Lkw mit hauseigenem BZ-System im Werksverkehr

vor 4 Stunden veröffentlicht
Wsdo
Video - 5:16 minDaten

Neuzulassungen im August: Volkswagen ID.3 landet an der Spitze

11.09.2025