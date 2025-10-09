Basler Verkehrs-Betriebe bestellen weitere elf E-Gelenkbusse bei Hess

Bei der lighTram 25 OPP handelt es sich um eine 24,7 Meter lange Doppelgelenkbusvariante. Technische Details nennt der Schweizer Hersteller zu den bestellten elf Exemplaren zwar nicht. Aber bereits die kürzere, 18,7 Meter lange Version kann mit Batteriepaketen zwischen 300 und 820 kWh geordert werden. Geladen werden diese entweder per CCS mit bis zu 150 kW oder per Pantografen auf dem Dach mit bis zu 450 kW.

Seit Anfang 2023 sind bereits Hess lighTram 25 OPP erfolgreich auf der Linie 50 unterwegs. „Mit ihrer hohen Fahrgastkapazität und dem flexiblen Ladeprinzip ‚Opportunity Charging‘ haben sie sich im täglichen Betrieb bewährt“, teilt der Hersteller mit. Die Bezeichnung OPP (Opportunity Charging) steht bei Hess für das Laden über Pantografen. Demnach ist klar, dass auch die weiteren elf E-Busse für die Basler Verkehrs-Betriebe (BV) diese Option erhalten sollen.

„Wir freuen uns sehr, dass die Basler Verkehrs-Betriebe erneut auf unsere innovativen Elektrobusse setzen“, sagt Alex Naef, CEO von Hess. „Die Fahrzeuge haben bereits gezeigt, dass sie eine effiziente und nachhaltige Lösung für hochbelastete Linien darstellen. Mit unserer geografischen Nähe und Erfahrung können wir die BVB während der gesamten Lebensdauer der Fahrzeuge optimal begleiten.“

Ab dem Fahrplanwechsel 2027/2028 sollen die elf E-Gelenkbusse auf der Linie 30 zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof eingesetzt werden. Dabei handelt es sich laut Hess um „eine der am stärksten ausgelasteten Buslinien Basels“. Bereits heute verkehren die Busse in Spitzenzeiten im 3,75-Minuten-Takt. Weitere Verdichtungen seien aber nicht mehr möglich. Daher habe sich die BVB auch für die 24,7 Meter lange Variante entschieden. Diese bietet deutlich mehr Platz für Fahrgäste, großzügige Flächen für Gepäck, Kinderwagen oder Rollstühle und soll damit zu einem attraktiven, barrierefreien und nachhaltigen öffentlichen Verkehr beitragen, heißt es. Welche Variante derzeit im Einsatz ist, geht aus der kurzen Mitteilung aber nicht hervor.

