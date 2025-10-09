Ein Power-up für Ihre Batterieproduktion: Batterielösungen von Siemens

Der Vorteil des digitalen Unternehmens Unsere Batterielösungen decken die gesamte Wertschöpfungskette ab, von Forschung und Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Recycling. Wir bieten eine unvergleichliche Integration von Hardware, Software und Dienstleistungen. Dazu gehören fortschrittliche Simulationen für Zellendesign und Prozessoptimierung, modernste Automatisierung für präzise Fertigung, Industriesoftware für Produktionsmanagement und robuste Steuerungssysteme. Durch die Erstellung eines umfassenden digitalen Zwillings können Hersteller den Betrieb simulieren, testen und optimieren, wodurch die Markteinführungszeit verkürzt und Risiken bereits vor der physischen Umsetzung reduziert werden. Effizienz und Qualität steigern Für Batteriehersteller ist die Zielsetzung klar: Hochwertige, leistungsstarke Batterien zu wettbewerbsfähigen Kosten produzieren.

Unsere Lösungen adressieren diese Anforderungen direkt. Unsere Automatisierungs- und Digitalisierungstools ermöglichen höhere Durchsätze, minimieren Ausschuss und gewährleisten gleichbleibende Produktqualität durch präzise Prozesskontrolle und Echtzeit-Datenanalyse.

Predictive Maintenance reduziert Ausfallzeiten, während Energiemanagement den Verbrauch optimiert. Dieser ganzheitliche Ansatz sorgt dafür, dass jeder Schritt – vom Materialhandling bis zur Zellassemblierung und Formierung – auf Höchstleistung, Kosteneffizienz und Umweltverantwortung optimiert ist.

Ein vertrauensvoller Partner für die Zukunft Was uns auszeichnet, ist nicht nur die Technologie, sondern tiefgehende Branchenkompetenz und das Engagement für eine langfristige Partnerschaft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in industrieller Automatisierung und Digitalisierung kennen wir die komplexen Anforderungen der Fertigung.

Führende Unternehmen wie ACC arbeiten seit Jahren mit uns zusammen und stärken ihr Batteriegeschäft mit unseren groß angelegten und nachhaltigen Lösungen für die Batterieproduktion.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, bieten Beratung, Implementierungsunterstützung und kontinuierliche Innovation, um uns an die sich ständig ändernden Marktanforderungen anzupassen. Egal ob Sie die Produktion skalieren, Prozesse verbessern oder regulatorische Anforderungen meistern müssen – wir bieten die bewährte Zuverlässigkeit und globale Reichweite, um in dieser sich schnell wandelnden Branche erfolgreich zu sein. Während die Welt elektrifiziert wird, steigt der Bedarf an fortschrittlichen Batterielösungen weiter an. Wir stehen an vorderster Front und bieten die grundlegende Technologie und Expertise, um die nächste Generation von Batterien effizient und nachhaltig zu entwickeln. Mit starken Partnern kann dies schneller und einfacher geschehen. Unser Industriepartner-Ökosystem ist offen – für Kunden und Partner, für frische Ideen und für innovative Lösungen. Denn die Zukunft wird gemeinsam gestaltet. Es bringt die richtigen Unternehmen, Ideen und Lösungen zusammen, um für alle Beteiligten – Partner und Kunden – einen Mehrwert zu schaffen. Entdecken Sie, wie wir Ihre Batterieherstellung transformieren und Ihren Weg in eine nachhaltigere Zukunft beschleunigen können. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

