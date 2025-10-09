Iveco stellt elektrischen Minibus eDaily LE vor

Der vollelektrische Minibus wurde von Iveco für die wachsenden Bedürfnisse von ÖPNV-Betreibern in diesem Segment entwickelt und soll die Energiewende unterstützen. Er ist für urbane Einsätze geeignet und soll mühelos durch Stadtzentren gesteuert werden können – schließlich ist er mit 7,60 Metern Länge deutlich kürzer als ein Standardbus mit zwölf Metern.

Der eDaily LE basiert auf dem 2022 vorgestellten Elektro-Transporter eDaily. Der Minibus ist sowohl als Links- als auch als Rechtslenker erhältlich. ER kann wahlweise mit drei oder vier Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit jeweils 37 kWh Kapazität ausgestattet werden. Dadurch ergibt sich eine Gesamtkapazität von 111 kWh oder 148 kWh. Die Reichweite liegt bei vier Batteriepaketen bei 270 km.

Eine vollständige Aufladung soll in nur zwei Stunden an einer Schnellladestation möglich sein oder in zehn Stunden an einem AC-Lader. Die genauen Ladeleistungen teilt Iveco nicht mit. Und auch die Motorisierung bleibt bislang unklar.

Seine Designmerkmale – darunter ein abgesenkter Einstieg, Haltegriffe und eine seitliche Rampe für mobilitätseingeschränkte Passagiere wie etwa Rollstuhlfahrer – sollen die Zugänglichkeit für alle erheblich verbessern. Der Minibus verfügt über eine 13-Sitz-Konfiguration und bietet Platz für bis zu 27 Passagiere. Zudem ist der Minibus mit einem 15-Zoll-Monitor, einem Videoüberwachungssystem und USB-Anschlüssen an jedem Sitz ausgestattet.

Den eDaily gab es auch schon zuvor in einer Minibus-Version, allerdings noch ohne niedrigen Einstieg, sondern mit einer Treppe. Zudem ist diese Variante nur mit drei 37-kWh-Batteriepacks erhältlich, nicht aber mit vier solcher Batteriepacks wie der neue eDaily LE. Zudem gibt es auch Minibus-Varianten des eDaily von Aufbauherstellern: So hat Iveco gerade erst gemeinsam mit dem Händler Romana Diesel und dem spanischen Karosseriebauer Indcar einen Großauftrag über 129 E-Minibusse aus der Region Latium in Mittelitalien erhalten. Diese sind mit knapp acht Metern rund 40 Zentimeter länger als der neue eDaily LE.

