Erstmals mit reinem E-Antrieb: Aus dem DS 4 wird der DS N°4

DS Automobiles hat die seit 2021 angebotene zweite Generation des DS4 umfangreich überarbeitet. Die Pariser Marke hat im selben Zuge auch den Namen geändert. Angelehnt an Parfum-Bezeichnungen aus dem Hause Chanel, wird der edlere Technik-Bruder des Opel Astra und Peugeot 308 jetzt als DS N°4, ausgesprochen DS numéro 4, vermarktet. Die Franzosen sprechen von einem neuen Modell, im Grunde handelt es sich aber nur um ein Facelift, dessen Marktstart nun erfolgt ist.

Die wichtigste Neuerung: Von dem 4,40 Meter langen Kompakten gibt es erstmals auch eine reine Elektro-Version. Bisher waren Plug-in-Hybride in Sachen Elektrifizierung das höchste der Gefühle. Technisch bedient sich der DS N°4 E-Tense im Teile-Regal des Stellantis-Konzerns – unter dem Blech gleicht er weitgehend seinen elektrischen Brüdern aus Sochaux und Rüsselsheim.

Im Unterboden sitzt eine NMC-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 58,3 kWh, die eine WLTP-Reichweite von 450 Kilometern ermöglichen soll. Der Stromspeicher kann mit maximal 120 kW geladen werden, was im Konkurrenzumfeld nicht die Welt ist. So soll der Ladestand in einer halben Stunde von 20 auf 80 Prozent erhöht werden können.

Den Antrieb übernimmt der 156 kW (213 PS) und 343 Newtonmeter starke E-Motor, der in fast allen auf der EMP2-Plattform basierenden Modellen seinen Dienst verrichtet. Der rund 1,8 Tonnen schwere Fronttriebler beschleunigt in 7,1 Sekunden auf Tempo Hundert. Bei 170 km/h wird der Vortrieb elektronisch begrenzt.

Die neuesten Elektromodelle aus dem Stellantis-Konzern verfügen endlich über Funktionen, die bei einem modernen E-Auto einfach dazu gehören, aber bei Peugeot, Opel und Co. lange nicht verfügbar waren – Der DS N°4 E-Tense bietet beispielsweise eine Batterie-Vorkonditionierung und eine intelligente Lade-Routenplanung. Ab 2026 soll auch „Plug & Charge“ möglich sein.

Der bei Opel in Rüsselsheim gebaute N°4 E-Tense kostet mit rein elektrischem Antrieb mindestens 45.900 Euro. Zum Vergleich: Der technisch nahezu identische Bruder Astra Electric, der zwar im gleichen Werk vom Band rollt, aber weniger auf Design und Luxus getrimmt ist, ist in der Basis rund 8.000 Euro günstiger. Dafür bietet er aber auch weniger Ausstattung und sticht kaum aus der Masse heraus.

media.stellantis.com