Finn eröffnet erste eigene Abholstation in München

Der vom Startup VePa Vertical Parking entwickelte Parktum mit integrierter Ladeinfrastruktur wurde erst im März dieses Jahres eröffnet. Auf einer Grundfläche von nur 49 Quadratmetern bietet der öffentliche Parkturm Platz für zwölf Fahrzeuge. Mit Finn haben der Turm und das dazugehörige Gelände jetzt einen weiteren Nutzer gefunden.

Kunden des Auto-Abo-Anbieters können ihr Fahrzeug künftig nicht nur nach Hause liefern lassen, sondern auch direkt am Parkturm abholen. „Sie ist mehr als nur ein Abholpunkt, sondern eine praktische Erfahrung, bei der Kunden ihr Auto erkunden, Fragen stellen und die Übergabe zu ihrer eigenen machen können“, lässt Finn auf LinkedIn zur neuen Station wissen. Nähere Details zum Abholvorgang teilt das Unternehmen allerdings nicht mit.

Zwar handelt es sich dabei zunächst nur um ein Pilotprojekt, dabei bleiben soll es aber nicht: „Nach dem erfolgreichen Start der ersten Finn Station in München Mitte September plant Finn, das Konzept je nach Resonanz schrittweise auf weitere Städte in Deutschland auszuweiten“, heißt es. Bis Ende 2025 will das Unternehmen auf über 40.000 aktive Auto-Abos wachsen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, sollen letztlich auch die „Finn Stations“ im kommenden Jahr als zusätzliche, persönliche Abholmöglichkeit weiter ausgebaut werden.

finn.com, linkedin.com