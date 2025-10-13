Schlienz-Tours beschafft 40 Mercedes-Benz eVito Tourer

Bei der Schlienz-Tours GmbH & Co. KG handelt es sich um einen traditionsreichen Mobilitätsdienstleister mit Sitz in Kernen-Rommelshausen. Das Unternehmen flottet nun 40 neue E-Fahrzeuge zum Personentransport ein. Ihr Einsatz ist allen voran in der barrierefreien Schülerbeförderung geplant. Die eVito Tourer von Mercedes-Benz bieten Platz für bis zu acht Fahrgäste und kommen auf eine elektrische Reichweite von bis zu 383 Kilometern nach WLTP.

„Die Übernahme der eVito ist ein weiterer konsequenter Schritt in Richtung klimafreundlicher Mobilität“, betont Erhard Kiesel, Geschäftsführer von Schlienz-Tours. „Mit den Fahrzeugen von Mercedes-Benz machen wir unsere Flotte nicht nur nachhaltiger, sondern auch moderner und attraktiver – für unsere Fahrgäste genauso wie für unsere Fahrerinnen und Fahrer. Gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen bei der Gewinnung von Fahrpersonal sind hochwertige, ansprechende Fahrzeuge auch ein wichtiges Argument im Wettbewerb um qualifizierte MitarbeiterInnen und nicht zuletzt eine Wertschätzung an unsere Fahrgäste.“



„Wir arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll mit Schlienz-Tours zusammen – umso schöner, dass wir auch beim Thema Elektromobilität gemeinsam vorangehen. Der Einsatz unserer eVans – eVito, EQV oder eSprinter – zeigt deren Alltagstauglichkeit und Leistung im Flottenbereich“, so Matthias Willy, Verkaufsleiter Transporter und Vans Mercedes-Benz Vertriebsdirektion Württemberg.

media.mercedes-benz.com