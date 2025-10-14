In Norwegen: Einride baut seine Partnerschaft mit PostNord aus

Einride und PostNord AS arbeiten bereits seit 2023 zusammen. Das schwedische Technologieunternehmen unterstützt dabei PostNord, einen der führenden Paket- und Logistikanbieter in Skandinavien, der für rund 35 Prozent aller Paketsendungen in der Region verantwortlich ist. Das Ziel ist die Elektrifizierung der Transportstrecken, da sich PostNord bis 2030 vollständig von fossilen Treibstoffen verabschieden möchte. Auf den Tag heruntergebrochen, werden im Rahmen der Kooperation über 1.500 Kilometer an Routen umgestellt, die zuvor mit konventionellen Diesel-Lkw bedient wurden.

Im Zentrum steht das Projekt „Nordic Link“, das in der Region Oslo beginnt und sich entlang der Autobahn E6 über Norwegen und Schweden bis nach Dänemark erstreckt. Innerhalb von drei Jahren sollen dadurch rund 2.100 Tonnen CO2 eingespart werden. Ziel ist ein elektrischer, digital vernetzter und mittelfristig auch autonomer Güterverkehr über Ländergrenzen hinweg. Jetzt hat Einride verkündet, dass die Kooperation deutlich vertieft wird.

1,3 Millionen rein elektrische Kilometer pro Jahr

In diesem Rahmen verdoppelt sich das jährliche Transportvolumen auf den elektrifizierten Routen auf circa 1,3 Millionen Kilometer. Dabei werden zentrale Logistik-Achsen in und rund um Oslo abgedeckt. Zum Einsatz kommt dabei die Logistik-Lösungen von Einride, das neben vernetzten Elektro-Lkw auch die KI-basierte Software-Plattform “Einride Saga” umfasst. Das digitale Betriebssystem plant und optimiert die Auslastung der elektrischen Flotten.

„Unsere Wachstumsstrategie basiert auf tiefgehenden, skalierbaren Partnerschaften. Und dieses Projekt zeigt das langfristige Potenzial, das in unseren bestehenden Kundenbeziehungen steckt“, meint Einride-CEO Roozbeh Charli. Norwegen nehme in Europa eine Vorreiterrolle bei der Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs ein, betont Charli weiter, und Einride wolle diesen Wandel gemeinsam mit PostNord weiter vorantreiben.

Im September 2025 erreichten Einride und PostNord einen Meilenstein in der Geschichte des Güterverkehrs: Erstmals gelang eine Lieferung über Grenzen hinweg, mit einem fahrerlosen, vollelektrischen und autonomen Lkw, in dem sich kein ganz einziger Mensch befand.

einride.tech