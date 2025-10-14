Alle Kategorien Alle Kategorien
Politik

Neue E-Auto-Förderung soll im Januar starten: Das sind die neuesten Förder-News

Willkommen zum eMobility Update von electrive mit den täglichen Top-News zur Elektromobilität. Es geht bei uns um die neue Elektroauto-Förderung der Bundesregierung. Zwar gibt es noch keine offiziellen Informationen, aber es ist mittlerweile einiges durchgesickert, wie der Nachfolger der Ende 2023 abgeschafften Umweltprämie aussehen könnte.

Von Jannis Hug
14.10.2025 - 16:00 Uhr

Nach dem abrupten Ende des Umweltbonus Ende 2023 war die Enttäuschung groß – bei Herstellern, Händlern und natürlich bei vielen Menschen, die sich mit staatlicher Förderung ein Elektroauto zulegen wollten. Jetzt will die schwarz-rote Bundesregierung den Umstieg auf Elektromobilität wieder ankurbeln. Drei Milliarden Euro sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem EU-Sozialfonds bereitgestellt werden. Das Ziel: vor allem Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen beim Kauf eines E-Autos unterstützt werden. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte das neue Programm vergangene Woche angekündigt, ließ aber zunächst offen, ob es sich um eine klassische Kaufprämie handeln wird oder um ein sogenanntes Sozialleasing nach französischem Vorbild.

