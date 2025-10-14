Neue E-Auto-Förderung soll im Januar starten: Das sind die neuesten Förder-News

Nach dem abrupten Ende des Umweltbonus Ende 2023 war die Enttäuschung groß – bei Herstellern, Händlern und natürlich bei vielen Menschen, die sich mit staatlicher Förderung ein Elektroauto zulegen wollten. Jetzt will die schwarz-rote Bundesregierung den Umstieg auf Elektromobilität wieder ankurbeln. Drei Milliarden Euro sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds sowie dem EU-Sozialfonds bereitgestellt werden. Das Ziel: vor allem Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen sollen beim Kauf eines E-Autos unterstützt werden. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte das neue Programm vergangene Woche angekündigt, ließ aber zunächst offen, ob es sich um eine klassische Kaufprämie handeln wird oder um ein sogenanntes Sozialleasing nach französischem Vorbild.