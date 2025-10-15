Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:31 minAutomobil

Rollendes Labor für Zukunft des Ladens: Mercedes-Projekt ELF

Wsmi

Hallo zum eMobility Update von electrive! Heute werfen wir einen Blick auf ein spannendes Hightech-Projekt von Mercedes-Benz. Der Autobauer schickt nämlich ein ganz besonderes Testfahrzeug auf die Straße – den sogenannten ELF. Der hat aber nichts mit den Fabelwesen aus der nordischen Mythologie zu tun – sondern ELF steht für Experimental-Lade-Fahrzeug. Und das schauen wir uns mal näher an!

Von Jannis Hug
15.10.2025 - 16:00 Uhr

Der Name klingt sicherlich ein bisschen verspielt, aber dahinter steckt richtig viel Zukunft: Denn mit ELF will Mercedes nichts weniger als das Laden von E-Autos komplett neu denken – schneller, smarter und vielseitiger als je zuvor. Was steckt drin in diesem rollenden Labor? Kurz gesagt: alles, was in den kommenden Jahren beim Laden eine Rolle spielen wird. Vom “aufgepimpten” CCS-Laden über das MCS-System für Megawatt-Ladungen, bis hin zu bidirektionalem Laden, also dem Rückspeisen von Strom ins Netz. Und sogar kabelloses Laden ist mit an Bord. Denn das wird perspektivisch nicht nur bei Smartphones funktionieren, sondern auch bei Elektroautos – und schon jetzt ist es im Versuchsträger ELF Realität. Doch zu den Lade-Innovationen im Einzelnen. Starten wir zunächst mit dem ultraschnellen Laden: Der ELF kann gleich zwei Systeme nutzen – das bekannte CCS, das man von heutigen E-Autos kennt, und das neue MCS-System, das eigentlich für Lkw entwickelt wurde.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Rollendes Labor für Zukunft des Ladens: Mercedes-Projekt ELF“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsmo
Video - 4:06 minAutomobil

Wie Tesla Model Y & Model 3 zu neuen Standard-Versionen abgespeckt hat

13.10.2025
Demmerle borgwarner iaa
Video - 09:59 minAutomobil

„Kunden auf der Reise zur Elektrifizierung begleiten“ – Dr. Stefan Demmerle, BorgWarner

11.10.2025
tesla cybertruck fahrbericht p3 group 2024 01 min
Automobil

Musks andere Unternehmen kaufen Tesla auf Halde stehende Cybertrucks ab

vor 14 Sekunden veröffentlicht