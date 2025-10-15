Wirelane baut AC-Lader an Essendi-Hotels

Die ersten Ladepunkte sind bereits in München, Köln und Regensburg installiert, wie Wirelane mitteilt. Konkret sind es bei Ibis die Standorte Regensburg City, München City West, München City Arnulfpark und Köln Centrum. Bei Novotel gibt es schon Wirelane-Ladestationen in München City, München Airport, München City Arnulfpark und Köln City. Und bei Mercure betrifft es den Standort Köln West.

Im Rahmen der Kooperation werden in einem ersten Schritt deutschlandweit alle Hotelparkplätze der Marken mit Ladepunkten von Wirelane ausgestattet, in einem zweiten Schritt folgt Österreich. Umgesetzt wird die Partnerschaft nach dem Charging-as-a-Service-Angebot von Wirelane: Essendi stellt die Flächen zur Verfügung, während Wirelane die Ladepunkte plant, installiert und betreibt. Die Hotels müssen dabei weder in Technik noch in Betrieb investieren. Die Ladevorgänge können bequem über alle gängigen Ladekarten, Kredit-, Debitkarten bzw. Girocards und Smartphone-Wallets abgerechnet werden. Für Hotelbetreiber:innen steht zusätzlich ein digitales Verwaltungsportal zur Verfügung.

„Diese Partnerschaft fügt sich nahtlos in unsere ESG-Vision ein, die positive Gastfreundschaft in den Mittelpunkt stellt. Sie zeigt, wie Hotels eine Schlüsselrolle im ökologischen Transformationsprozess spielen können, indem sie zur Schaffung einer nachhaltigen Infrastruktur beitragen, die sowohl unseren Gästen als auch der breiteren Community der Elektrofahrzeugnutzer dient“, sagt Mario von Hoesslin, Chief Operating Officer Central Europe bei Essendi. „Durch die Zusammenarbeit mit Wirelane bieten wir zugängliche, zukunftsfähige Mobilitätslösungen, die unseren Kunden ein bewussteres Reisen ermöglichen.“

Hakan Ardic, Vice President Hospitality & Mobility bei Wirelane, ergänzt: „Elektromobilität ist fester Bestandteil der Gästereise von heute. Essendi ist ein idealer Partner mit großem Impact in der Hotellerie. Gemeinsam schaffen wir ein zuverlässiges, klimafreundliches Ladeangebot, das Maßstäbe setzt. Mit Wirelane unterstützen wir unsere Hotelpartner zudem dabei, ihre ESG-Anforderungen zielgerichtet und zukunftssicher zu erfüllen.“

Wirelane wurde 2016 gegründet und entwickelt Komplettlösungen für die Errichtung, den Betrieb und die Vermarktung von Ladeinfrastruktur – und legt beim Vertrieb einen Fokus auf die Hotellerie. Ähnliche Partnerschaften gibt es mit großen ketten wie Dorint Hotels & Resorts, Leonardo Hotels und der Motel One Group. In den vergangenen zwölf Monaten sind etwa Partnerschaften mit Meiniger Hotels, der DSR Hotel Holding und Novum Hospitality hinzugekommen.

wirelane.com