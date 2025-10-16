MAN liefert erste Elektro-Lkw nach Italien

Bei den beiden Fahrzeugen für Fratelli Foppiani Trasporti handelt es sich um einen Zwei- und einen Dreiachser. Die beiden Fahrzeuge wurden Ende 2023 bestellt und jüngst im Rahmen einer Feierstunde am Firmensitz in Corsico (Mailand) übergeben. Nach Angaben von MAN Truck & Bus Italia wird die Sattelzugmaschine eTGX 4×2 mit ihren 534 kWh Batteriekapazität vor allem vom Hauptsitz Corsico aus eingesetzt, mit Routen unter anderem nach Rozzano, Voghera und Brescia. Der Lkw mit der Achskonfiguration 6×2-4 mit 445-kWh-Batterie an Bord wird in Busto Arsizio (Varese) stationiert und bedient Gebiete in Mailand und Bergamo.

Um die XXL-Stromer aufzuladen, hat Fratelli Foppiani Trasporti an seinem Standort in Corsico eine Ladeinfrastruktur von Kempower installiert – mit zwei dezentralen Ladepunkten, die an eine 250-kW-Powerunit angebunden sind. Eine Erweiterung der Ladeleistung auf 400 kW sei möglich, heißt es von den Verantwortlichen.

„Diese Lieferung ist ein wichtiger Schritt für den nachhaltigen Verkehr in Italien, und wir sind stolz darauf, dies gemeinsam mit einem langjährigen Partner wie Fratelli Foppiani erreicht zu haben, der erneut Weitsicht und Mut bewiesen hat“, äußert Marc Martinez, CEO MAN Truck & Bus Adriatic.

Pietro Zanon, Leiter der Beschaffungsabteilung bei Fratelli Foppiani Trasporti, kommentiert: „Die Lieferung der ersten elektrischen MAN eTGX-Lkw in Italien zu unserem 65-jährigen Jubiläum ist ein starkes Signal: Wir sind bereit, mit dem gleichen Pioniergeist, der uns seit 1960 leitet, in die Zukunft zu blicken.“



