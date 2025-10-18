VW Anhui zeigt erste Bilder des ID.UNYX 07

Die Submarke ID.UNYX hatte Volkswagen mit einem gleichnamigen Fahrzeug im vergangenen Jahr eingeführt. Dieses Modell war aber im Grund ein Cupra Tavascan mit VW-Logo und nur einigen, kleineren Anpassungen sowie einer China-spezifischen Software. Das Modell wurde im Zuge eines Mini-Facelifts im Frühjahr in ID.UNYX 06 umbenannt, basiert aber immer noch auf dem MEB, wenn auch mit für China angepasster Technik.

Das wird im kommenden Jahr beim ID.UNYX 07 anders sein, denn den MEB hat Volkswagen Anhui für weitere Modelle verworfen. Die E-Limousine ist keine Adaption eines bestehenden Modells, sondern von Grund auf neu entwickelt. Optisch greift der 07 zwar die Designsprache des 06 auf, um ein eigenes Markengesicht für ID.UNYX zu entwickeln. Damit unterscheidet sich das neue Modell sichtbar von den zuvor in Europa und China erhältlichen MEB-Stromer der Wolfsburger. Zwar wirkt auch der ID.UNYX 07 wie ein VW ID.7 etwas höher als eine klassische Limousine, tritt aber eigenständig auf.

Im aktuellen Fahrzeugkatalog des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie nimmt das Modell nur eine Seite ein – mit der Kennung VWA70002BEV1. Das heißt, dass Volkswagen Anhui vorerst nur die Zulassung für eine Antriebsvariante beantragt hat, denn üblicherweise bekommt jede Variante eines Fahrzeugs eine eigene Seite und Kennung mit fortlaufender Nummer. Die derzeit einzige Variante hat einen Motor mit 170 kW Leistung.

Bild: MIIT Bild: MIIT

Bei der Batterie gibt es aber unterschiedliche Angaben: Laut der CN EV Post ist eine LFP-Batterie von Gotion High-Tech verbaut, das Portal CarNewsChina schreibt von einer LFP-Batterie aus CATL-Produktion. In dem Katalog muss zwar die Herkunft der Batterie angegeben werden, nicht aber der Energiegehalt. Zur Größe des Akkus und der Reichweite des Modells gibt es derzeit also keine Angaben. Fest steht nur: Das Leergewicht beträgt 2.057 Kilogramm und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h.

Der ID.UNYX 07 ist 4,85 Meter lang und damit rund elf Zentimeter kürzer als der europäische ID.7. Bei der Breite von 1,85 und der Höhe von 1,56 Metern sind beide Fahrzeuge bis auf wenige Millimeter ähnlich groß. Der Radstand ist beim ID.UNYX 07 mit 2,83 Metern hingegen wieder deutlich kürzer.

Volkswagen Anhui wurde 2017 als drittes China-Joint-Venture mit JAC gegründet – neben den seit Jahrzehnten bestehenden Partnerschaften mit SAIC und FAW. Inzwischen hat der deutsche Konzern die Mehrheit an JAC-Volkswagen übernommen und das Unternehmen in Volkswagen Anhui (nach der Provinz des Hauptsitzes in Hefei) umbenannt. Volkswagen Anhui will 2026 ingesamt drei neue Modelle auf den Markt bringen.

carnewschina.com, cnevpost.com