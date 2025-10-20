Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:16 minAutomobil

Deutschland-Start: Nissan verrät Preise und Realreichweiten des neuen Leaf

Herzlich willkommen zum eMobility Update von electrive! Bei uns geht’s diesmal um ein echtes Comeback – denn der Nissan Leaf startet in seine dritte Generation. Und mit dem neuen Elektroauto will Nissan wieder ganz vorne mitspielen. Wir schauen uns an, was der neue Nissan Leaf kann, wann es losgeht und warum die Preise ziemlich spannend sind.

Von Jannis Hug
20.10.2025 - 16:00 Uhr

Vorgestellt wurde der neue Nissan Leaf zwar schon im Juni – doch kurz vor dem Marktstart kommen immer mehr Informationen zu dem Modell. Wichtig vorweg: In der neuen Generation ist der Leaf kein klassischer Kompaktwagen mehr, sondern vielmehr ein kompakter Crossover. Dabei basiert er auf der Plattform AmpR-Medium, die auch Renault nutzt. Trotzdem steckt unter dem Blech jede Menge neue Technik. Nissan hat nämlich sowohl Batterie als auch Motor weiterentwickelt. Ergebnis: Mehr Reichweite, mehr Leistung und trotzdem effiziente Verbrauchswerte. Aber fangen wir beim Preis an – denn der ist durchaus attraktiv: Nissan will für den Leaf mit einer kleinen Batterie unter 37.000 Euro aufrufen. Dafür gibt’s eine 52-Kilowattstunden-Batterie, rund 130 kW Systemleistung, Frontantrieb und eine Reichweite von über 440 Kilometern nach WLTP.

