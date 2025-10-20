Deutschland-Start: Nissan verrät Preise und Realreichweiten des neuen Leaf

Vorgestellt wurde der neue Nissan Leaf zwar schon im Juni – doch kurz vor dem Marktstart kommen immer mehr Informationen zu dem Modell. Wichtig vorweg: In der neuen Generation ist der Leaf kein klassischer Kompaktwagen mehr, sondern vielmehr ein kompakter Crossover. Dabei basiert er auf der Plattform AmpR-Medium, die auch Renault nutzt. Trotzdem steckt unter dem Blech jede Menge neue Technik. Nissan hat nämlich sowohl Batterie als auch Motor weiterentwickelt. Ergebnis: Mehr Reichweite, mehr Leistung und trotzdem effiziente Verbrauchswerte. Aber fangen wir beim Preis an – denn der ist durchaus attraktiv: Nissan will für den Leaf mit einer kleinen Batterie unter 37.000 Euro aufrufen. Dafür gibt’s eine 52-Kilowattstunden-Batterie, rund 130 kW Systemleistung, Frontantrieb und eine Reichweite von über 440 Kilometern nach WLTP.