Jim Baumbick wird Präsident von Ford Europe

Er soll den Posten am 1. November antreten, wie Ford mitteilt. „In dieser Funktion wird Baumbick die strategische Ausrichtung des europäischen Geschäfts von Ford leiten, um eine stärkere Abstimmung mit den wichtigsten Stakeholdern in der Region, die Entwicklung relevanter Produkte für europäische Kunden sowie eine schnellere und effizientere Umsetzung voranzutreiben“, so der Autobauer.

Baumbick ist ein erfahrener Ford-Manager, vor allem mit Hintergrund in der Produktplanung. Zuletzt war er als Vice President Advanced Product Development, Cycle Planning and Programs tätig und hatte an COO Kumar Galhotra berichtet. In seiner neuen Rolle wird er an John Lawler, Vice Chairman von Ford, berichten. Zuvor hatte Buambick verschiedene Funktionen bei Ford inne, unter anderem als globaler Leiter der Produktentwicklung, hat aber schon von 2014 bis 2016 in Köln gearbeitet – als Direktor für die globale Entwicklung der C-Plattform.

Einen direkten Vorgänger für Baumbick in dieser Position gibt es nicht, der Posten des Europa-Präsidenten von Ford war zuletzt vakant. Seit Januar 2025 war Christian Weingärtner als Vice President Europe Business Transformation“ der ranghöchste Ford-Manager in Europa und für das operative Geschäft verantwortlich. Wie Ford gegenüber der Automobilwoche bestätigte, soll sich an Weingärtners Position nichts ändern.

