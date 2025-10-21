Korean Air will E-Flugtaxis von Archer in Korea groß machen

Korean Air und Archer haben vereinbart, bei der Kommerzialisierung des eVTOL Midnight in Korea zu kooperieren. Die Fluggesellschaft gibt an, die Fluggeräte „für verschiedene Anwendungsbereiche und Einsatzzwecke vorzusehen, beginnend mit staatlichen Anwendungen“. Dazu sollen bis zu 100 Einheiten beschafft werden.

Korea gilt der urbanen Luftfahrt gegenüber generell als sehr offen: Bereits 2022 bezeichnete das koreanische Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr die Einführung von eVTOLs und urbaner Luftmobilität als „Priorität für die koreanische Regierung“. Durch den Deal zwischen Korean Air und Archer wolle sich Korea als Vorreiter bei dieser Luftfahrttechnologie positionieren, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Diese Partnerschaft solle „die Einführung differenzierter Flugzeugfunktionen beschleunigen“ und gleichzeitig „die Grundlage für die breite Einführung von Archer-Flugzeugen in Korea in verschiedenen Endmärkten und Anwendungsbereichen schaffen“.

Bei der Midnight handelt es sich konkret um ein elektrisch angetriebenes, vertikal startendes und landendes Fluggerät, das von einem Piloten gesteuert wird und bis zu vier Passagiere befördern kann. Bei der Vorstellung des Flugzeugs im Jahr 2022 wurde angegeben, dass die Midnight eine Nutzlast von über 450 Kilogramm tragen kann und für kurze Flüge von bis zu 20 Meilen (32 Kilometer) optimiert ist. Zwischen diesen Flügen kann es innerhalb von 10 Minuten wieder aufgeladen werden. Sind die Batterien voll, soll die Gesamtreichweite bei 100 Meilen (160 Kilometer) liegen. Die Höchstgeschwindigkeit gab der Hersteller seinerzeit mit 150 Meilen pro Stunde (240 km/h) an.

Der Midnight wird von Archer das Potenzial bescheinigt, 60- bis 90-minütige Autofahrten durch 10- bis 20-minütige Flüge zu ersetzen. Erst kürzlich vollführte Archer mit der Midnight einen bemannten Flug über 90 Kilometer. Außerdem wurde dieser Tage bekannt, dass Archer die Patente von Lilium gekauft hat, was das endgültige Aus für das insolvente deutsche Startup bedeuten dürfte.

Adam Goldstein, Gründer und CEO von Archer, kommentiert den neuesten Deal unterdessen wie folgt: „Die Expertise von Korean Air in der Luft- und Raumfahrt und ihre umfassende strategische Vision für die Zukunft machen sie zum idealen Partner für Archer. Wir freuen uns darauf, die Midnight gemeinsam mit ihnen in einem der größten Luft- und Raumfahrtmärkte der Welt einzuführen.“

Jin Kyu Lim, SVP und Leiter des Luft- und Raumfahrtgeschäfts von Korean Air, ergänzt: „Diese Partnerschaft mit Archer wird Koreas Führungsrolle im Bereich der Luftmobilität der nächsten Generation beschleunigen. Durch die Kombination der branchenführenden eVTOL-Technologie von Archer mit der fünf Jahrzehnte langen Erfahrung von Korean Air in der Luftfahrt-Wartung, -Reparatur und -Herstellung sowie dem starken Engagement für Innovation wollen wir den Grundstein für die nächste Generation der Luftmobilität in der Republik Korea legen.“

