Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Zweirad

Prag beschließt Aus für Verleih von Elektro-Tretrollern

Mit öffentlich geliehenen E-Tretrollern durch Prag, diese Mobilitätsform steht in der tschechischen Hauptstadt vor dem Aus. Wie bereits in Madrid und Paris wird auch in der Stadt an der Moldau ab 2026 ein Verbot öffentlicher E-Tretroller-Verleihsysteme wirksam.

Lime e tretroller electric kick scooter
Bild: Lime
Von Cora Werwitzke
21.10.2025 - 14:30 Uhr

Wie der „Spiegel“ berichtet, begründet die Stadtverwaltung den Schritt mit zahlreichen Beschwerden von Einwohnern über falsch abgestellte Elektroroller. Zudem soll es immer wieder zu Unfällen gekommen sein, teils sogar mit tödlichen Folgen. Der Beschluss fiel diese Woche im Stadtrat. Bereits Anfang Oktober hatte der erste Stadtbezirk Prag ein Referendum abgehalten, in dem sich klare 82 Prozent der Beteiligten für ein Parkverbot für Miet-Elektroroller aussprachen. Der erste Stadtbezirk repräsentiert das historischen Zentrum Prags zu beiden Seiten der Moldau – und ist vor allem ein von Touristen stark frequentiertes Viertel.

Was in Prag weiterhin erlaubt ist, sind Leihfahrräder mit oder ohne elektrischen Antrieb. Mit den Verleihfirmen dieser Fahrzeuge wolle die Stadtverwaltung künftig Verträge für ausgewiesene Gehweg- und Straßenflächen abschließen, schreibt der „Spiegel“. Für die Firmen fiele dabei künftig eine monatliche Gebühr von umgerechnet rund einem Euro pro Fahrrad an.

Schon seit Längerem hat der Wildwuchs von elektrischen Tretroller-Verleihsystemen zu einer Gegenbewegung geführt. Madrid und Paris sind gegen dies Mobilitätsform ebenso vorgegangen wie Gelsenkirchen – die erste Stadt Deutschlands mit einem E-Leihroller-Verleihverbot. Parallel arbeitet hierzulande zudem das Bundesverkehrsministerium an neuen Regeln für das Parken von ausleihbaren E-Tretrollern. Demnach sollen Sharing-Tretroller und -Fahrräder künftig nicht mehr ohne Weiteres auf Gehwegen und in Fußgängerzonen geparkt werden dürfen.

spiegel.de

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Prag beschließt Aus für Verleih von Elektro-Tretrollern“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

bolt e tretroller generation 5
Zweirad

E-Tretroller sollen ab 2027 mit Blinkern ausgestattet werden müssen

09.10.2025
Valeo voltr batterie 2nd life
Batterie

Valeo und VoltR bereiten Alt-Akkus kleiner E-Fahrzeuge auf

06.10.2025
Wsmi
Video - 3:42 minZweirad

Comeback der eSchwalbe: L3e-Version mit 90 km/h jetzt für nur 8.990 Euro

14.05.2025