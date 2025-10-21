Prag beschließt Aus für Verleih von Elektro-Tretrollern

Wie der „Spiegel“ berichtet, begründet die Stadtverwaltung den Schritt mit zahlreichen Beschwerden von Einwohnern über falsch abgestellte Elektroroller. Zudem soll es immer wieder zu Unfällen gekommen sein, teils sogar mit tödlichen Folgen. Der Beschluss fiel diese Woche im Stadtrat. Bereits Anfang Oktober hatte der erste Stadtbezirk Prag ein Referendum abgehalten, in dem sich klare 82 Prozent der Beteiligten für ein Parkverbot für Miet-Elektroroller aussprachen. Der erste Stadtbezirk repräsentiert das historischen Zentrum Prags zu beiden Seiten der Moldau – und ist vor allem ein von Touristen stark frequentiertes Viertel.

Was in Prag weiterhin erlaubt ist, sind Leihfahrräder mit oder ohne elektrischen Antrieb. Mit den Verleihfirmen dieser Fahrzeuge wolle die Stadtverwaltung künftig Verträge für ausgewiesene Gehweg- und Straßenflächen abschließen, schreibt der „Spiegel“. Für die Firmen fiele dabei künftig eine monatliche Gebühr von umgerechnet rund einem Euro pro Fahrrad an.

Schon seit Längerem hat der Wildwuchs von elektrischen Tretroller-Verleihsystemen zu einer Gegenbewegung geführt. Madrid und Paris sind gegen dies Mobilitätsform ebenso vorgegangen wie Gelsenkirchen – die erste Stadt Deutschlands mit einem E-Leihroller-Verleihverbot. Parallel arbeitet hierzulande zudem das Bundesverkehrsministerium an neuen Regeln für das Parken von ausleihbaren E-Tretrollern. Demnach sollen Sharing-Tretroller und -Fahrräder künftig nicht mehr ohne Weiteres auf Gehwegen und in Fußgängerzonen geparkt werden dürfen.

