Skoda Group erhält Auftrag für 16 O-Busse aus Ostrava

Bei dem 268 Millionen tschechischen Kronen (ca. 11,02 Millionen Euro) teuren Auftrag für die tschechische Stadt Ostrava handelt es sich um zwölf Meter lange Exemplare des Modells Skoda 26Tr. Mit den verbauten Traktionsbatterien sollen sie an Stellen ohne Oberleitung mindestens 15 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. Mehr Details zum elektrischen Antriebssystem werden allerdings nicht genannt. Stattdessen werden die vielen Komfort- und Sicherheits-Features hervorgehoben.

„Ostrava ist seit Langem eine der fortschrittlichsten Städte im Bereich des ÖPNVs und wir schätzen die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit sehr. Die neuen 26Tr-Trolleybusse mit Batteriebetrieb werden sowohl den Verkehrsbetrieben als auch den Fahrgästen mehr Flexibilität, Komfort und Betriebseffizienz bieten“, sagt Karel Majer, Vorstandsvorsitzender von Skoda Electric. Daniel Morys, CEO und Verwaltungsratspräsident von DPO, ergänzt: „Die neuen Trolleybusse werden zudem mit einer Klimaanlage im gesamten Fahrzeug und einem Kamerasystem, einschließlich einer Kollisionskamera, ausgestattet. Auf diese Weise wollen wir maximalen Komfort und Sicherheit für die Fahrgäste gewährleisten.“

Das Verkehrsunternehmen Dopravní podnik Ostrava (DPO) betreibt bereits 75 Oberleitungsbusse, darunter 58 Fahrzeuge von Skoda (23 Exemplare des Modells 26Tr, 17 weitere 27Tr sowie 18 Skoda 36Tr). Sie verkehren auf dem zwölf Linien umfassenden Trolleybusnetz, das zentrale Umsteigepunkte wie den Hauptbahnhof, die Miloš-Sýkora-Brücke und den Terminal Hranečník verbindet. Die Auslieferung der nun neu bestellten Busse soll ab 2027 beginnen, auch sie sollen auf dem bestehenden Netz eingesetzt werden.

Neben Ostrava konnte die Skoda Group in den vergangenen Monaten zahlreiche weitere Aufträge zu O-Bussen aus Städten in Tschechien verzeichnen. So wurde etwa ein Rahmenvertrag über die Lieferung von bis zu 20 Oberleitungsbussen des Typs 32Tr für Jihlava unterzeichnet, in die tschechischen Städte Chomutov und Jirkov soll das Unternehmen bis zu acht Batterie-Gelenkbusse vom Typ 33Tr liefern. Ferner hat die Skoda Group Verträge über die Lieferung von bis zu 31 Batterie-Trolleybussen der Modelle 32Tr und 33Tr für Hradec Králové und einen Rahmenvertrag für die Stadt Zlín über bis zu 60 Trolleybusse abgeschlossen. Die beiden Großaufträge aus Esslingen (Deutschland) über 58 Trolleybusse – im März war noch von 52 O-Bussen die Rede – sowie 40 Trolleybusse für die Stadt Tallinn (Estland) bezeichnet der Hersteller als internationale Erfolge. Im August wurden 30 weitere O-Busse für die estnische Stadt bestellt. Davon ist in der aktuellen Meldung allerdings keine Rede.

Quelle: Info per E-Mail