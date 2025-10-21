Alle Kategorien Alle Kategorien
Volkswagen, Hyundai und Leapmotor geben in China richtig Strom

Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung! Heute blicken wir nach China – denn dort geht in Sachen Elektroautos richtig die Post ab. Im September hatte jedes zweite verkaufte Fahrzeug einen Stecker, der Großteil davon waren vollelektrische Autos. Und auch die neuesten Elektro-Modelle zeigen: Die Hersteller sind in China mutiger als bei uns. Und nun ab dafür: Hier kommen drei neue E-Autos, die es vorerst nur in China geben wird.

Von Jannis Hug
21.10.2025 - 16:00 Uhr

VW Anhui, das junge Joint Venture des Konzerns mit dem chinesischen Konzern JAC, hat die ersten Bilder des ID.UNYX 07 veröffentlicht. Die Mittelklasse-Limousine soll 2026 auf den Markt kommen und basiert nicht mehr auf der bekannten MEB-Architektur, sondern auf einer völlig neuen Plattform, die speziell für China entwickelt wurde. Und das merkt man: Das Design bleibt zwar typisch Volkswagen, wirkt aber frischer und eigenständiger – fast so, als wolle VW mit dem ID.UNYX 07 ein neues Kapitel aufschlagen. Das Modell ist mit 4 Meter 85 etwas größer als ein Tesla Model 3, bleibt aber kompakter als der ID.7. Unter der Haube arbeitet ein 170 kW starker E-Motor, doch welche Batterie genau verbaut ist, darüber gibt es widersprüchliche Angaben: Entweder kommt sie von Gotion High-Tech oder von CATL – in jedem Fall handelt es sich um eine LFP-Batterie.

