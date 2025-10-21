Volkswagen, Hyundai und Leapmotor geben in China richtig Strom

VW Anhui, das junge Joint Venture des Konzerns mit dem chinesischen Konzern JAC, hat die ersten Bilder des ID.UNYX 07 veröffentlicht. Die Mittelklasse-Limousine soll 2026 auf den Markt kommen und basiert nicht mehr auf der bekannten MEB-Architektur, sondern auf einer völlig neuen Plattform, die speziell für China entwickelt wurde. Und das merkt man: Das Design bleibt zwar typisch Volkswagen, wirkt aber frischer und eigenständiger – fast so, als wolle VW mit dem ID.UNYX 07 ein neues Kapitel aufschlagen. Das Modell ist mit 4 Meter 85 etwas größer als ein Tesla Model 3, bleibt aber kompakter als der ID.7. Unter der Haube arbeitet ein 170 kW starker E-Motor, doch welche Batterie genau verbaut ist, darüber gibt es widersprüchliche Angaben: Entweder kommt sie von Gotion High-Tech oder von CATL – in jedem Fall handelt es sich um eine LFP-Batterie.