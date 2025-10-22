Alle Kategorien Alle Kategorien
Masterplan: BMV will Blockiergebühr fürs Laden in der Nacht abschaffen

Heute schauen wir auf ein großes Stück Zukunftsplanung für die Elektromobilität in Deutschland. Das Bundesverkehrsministerium hat nämlich den Entwurf für den neuen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 vorgestellt. Darin steht, wie unser Land in den kommenden Jahren sein Ladenetz ausbauen will – nicht nur für E-Autos, sondern auch für Busse und Lkw!

Von Jannis Hug
22.10.2025 - 16:00 Uhr

Das Motto von Verkehrsminister Patrick Schnieder lautet: „Wer laden will, muss laden können!“ Und dafür soll der neue Masterplan die Weichen stellen – mit insgesamt rund 40 Maßnahmen, die in fünf große Themenfelder gegliedert sind. Zwei Bereiche sind dabei besonders interessant für den Alltag vieler Elektro-Mobilisten: das Laden an der Autobahn und das Laden zu Hause – speziell in Mehrparteienhäusern. Starten wir mit dem Thema Wohnen und Laden. Bislang ist das für viele Mieterinnen und Eigentümer in Mehrfamilienhäusern ein echter Knackpunkt: Die Parkplätze sind da, die Autos sind elektrisch – aber der Stromanschluss fehlt. Genau da will das Ministerium ansetzen.

