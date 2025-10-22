Masterplan: BMV will Blockiergebühr fürs Laden in der Nacht abschaffen

Das Motto von Verkehrsminister Patrick Schnieder lautet: „Wer laden will, muss laden können!“ Und dafür soll der neue Masterplan die Weichen stellen – mit insgesamt rund 40 Maßnahmen, die in fünf große Themenfelder gegliedert sind. Zwei Bereiche sind dabei besonders interessant für den Alltag vieler Elektro-Mobilisten: das Laden an der Autobahn und das Laden zu Hause – speziell in Mehrparteienhäusern. Starten wir mit dem Thema Wohnen und Laden. Bislang ist das für viele Mieterinnen und Eigentümer in Mehrfamilienhäusern ein echter Knackpunkt: Die Parkplätze sind da, die Autos sind elektrisch – aber der Stromanschluss fehlt. Genau da will das Ministerium ansetzen.