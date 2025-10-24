Keine Spur von Kaufzurückhaltung: Tesla erzielt Rekordumsatz in Q3

Tesla hat im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrekord hingelegt: 28,1 Milliarden Dollar hat das Unternehmen eingenommen – das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie in noch keinem anderen Quartal zuvor. Besonders spannend: Der Umsatz stammt längst nicht mehr nur aus dem Autogeschäft. Auch die Bereiche Energie, Laden und Software-Services tragen immer stärker bei. Im Autogeschäft selbst lag der Umsatz bei 21,2 Milliarden Dollar – also sechs Prozent über Vorjahr. Das ist kein Rekordwert, aber solide. Positiv hingegen sind die Auslieferungszahlen. Tesla hat im dritten Quartal rund 497.000 Elektroautos verkauft – ein neuer Rekord und endlich wieder ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Produziert wurden rund 447.500 Fahrzeuge.