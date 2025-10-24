Alle Kategorien Alle Kategorien
Keine Spur von Kaufzurückhaltung: Tesla erzielt Rekordumsatz in Q3

Wsfr

Hallo zum eMobility Update von electrive! Zum Wochenende schauen wir uns die Quartalszahlen von Tesla an – und die können sich sehen lassen. Nach einem schwachen Jahresauftakt ist der Elektroauto-Hersteller aus den USA, der ja auch eine Fabrik nahe Berlin betreibt, wieder auf Wachstumskurs. Doch wie nachhaltig entwickelt sich das Geschäft von Tesla wirklich? Genau das schauen wir uns jetzt an.

Von Jannis Hug
24.10.2025 - 16:00 Uhr

Tesla hat im dritten Quartal 2025 einen Umsatzrekord hingelegt: 28,1 Milliarden Dollar hat das Unternehmen eingenommen – das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie in noch keinem anderen Quartal zuvor. Besonders spannend: Der Umsatz stammt längst nicht mehr nur aus dem Autogeschäft. Auch die Bereiche Energie, Laden und Software-Services tragen immer stärker bei. Im Autogeschäft selbst lag der Umsatz bei 21,2 Milliarden Dollar – also sechs Prozent über Vorjahr. Das ist kein Rekordwert, aber solide. Positiv hingegen sind die Auslieferungszahlen. Tesla hat im dritten Quartal rund 497.000 Elektroautos verkauft – ein neuer Rekord und endlich wieder ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr. Produziert wurden rund 447.500 Fahrzeuge.

