Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Flotten

Biogena erhält Österreichs größte vollelektrische Mini-Flotte

Das Salzburger Gesundheitsunternehmen Biogena hat mit dem Rollout seiner neuen vollelektrischen Mini-Flotte begonnen. Bis Anfang 2026 werden 126 vollelektrische Mini Cooper SE eingeflottet. Damit ist Biogena die größte elektrische Mini-Flotte Österreichs und die zweitgrößte Europas.

Biogena mini cooper se bev austria
Bild: Biogena
Von Florian Treiß
27.10.2025 - 17:00 Uhr

Der Mutterkonzern BMW betont, dass die Auslieferung an Biogena die erste große Flottenübergabe im Rahmen des neuen Direktvertriebsmodells von Mini darstellt. Das Agenturmodell wurde dort 2024 eingeführt. In diesem Fall ist der Handelspartner AutoFrey für Vertrieb und Auslieferung verantwortlich.

Die Marke Mini verzeichnet in Österreich weiterhin eine starke Dynamik. Laut Hersteller stiegen die Mini-Zulassungen in Österreich im ersten Halbjahr 2025 um mehr als 24 Prozent. Vollelektrische Modelle verzeichneten einen Zuwachs von über 160 Prozent und verdreifachten damit fast die Zahl der Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen. Flottenkunden spielen bei diesem Wachstum eine Schlüsselrolle: Sie machen rund 56 Prozent aller Mini-Neuzulassungen im Land aus.

„Bei Mini Austria sind wir stolz auf die Weiterführung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit unseren starken lokalen Partnern Biogena und AutoFrey. Die Auslieferung der größten E-Mini-Flotte in Österreich im Agenturmodell ist ein Meilenstein für uns und unser Retail Partner Netzwerk“, sagte Maximilian Stelzl, Leiter von Mini Österreich.

Mit der Übernahme von 82 Mini Cooper SE in den Firmenfuhrpark im Jahr 2021 hat Biogena frühzeitig eine Vorreiterrolle im Bereich der Elektromobilität in Firmenflotten übernommen. Mit dieser neuen Flottenbestellung unterstreicht das Unternehmen sein langfristiges Engagement für zukunftsorientierte Mobilität und verantwortungsvolles Unternehmertum.

„Mit der größten E-Mini-Flotte Österreichs setzen wir ein starkes Zeichen für gelebte Nachhaltigkeit. Schon 2021 haben wir den Weg in Richtung Elektromobilität eingeschlagen – heute sparen wir damit rund 84.000 Kilogramm CO₂ pro Jahr. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stolz, Teil dieser Entwicklung zu sein – und das macht uns als Arbeitgeber ebenso stolz“, so Julia Hoffmann, COO von Biogena.

Ihr Kollege Stefan Klinglmair, ebenfalls COO von Biogena, ergänzte: „Nachhaltigkeit ist bei Biogena tief verwurzelt. Allein hier am Standort in der Good Health World produzieren wir bereits rund 50 Prozent des Stroms für unsere E-Fahrzeuge selbst. Damit verbinden wir Innovation mit Verantwortung – und zeigen, wie moderne Mobilität und echtes Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen.“

bmwgroup.com

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Biogena erhält Österreichs größte vollelektrische Mini-Flotte“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Hanau hsb e busse solaris urbino electric hessen
Nutzfahrzeug

Ladeanlage bereit: Hanauer HSB startklar für erste E-Busse

vor 7 Stunden veröffentlicht
Irmscher leapmotor i c awd
Automobil

440 kW Leistung oder mehr Reichweite: Leapmotor baut die C10-Modellfamilie aus

vor 7 Stunden veröffentlicht
Volpp wuerth flotte
Video - 06:45 minFlotten

Fuhrparkleiter Alexander Volpp über die Elektrifizierung der Flotte von Würth

06.05.2025