KurzmeldungInfrastruktur

Norwegens einzige O-Buslinie steht vor dem Aus

Norwegens einzige Oberleitungsbusse werden bis zum Ende dieses Jahrzehnts außer Betrieb genommen. Am 1. Oktober haben die Verantwortlichen in Bergen beschlossen, dass die Oberleitungs-Buslinie in der Hafenstadt bis 2030 schrittweise eingestellt werden soll.

Von Cora Werwitzke
27.10.2025 - 16:30 Uhr

Dabei wurden die zehn zurzeit in Bergen verkehrenden Trolleybusse erst im Jahr 2018 eingeflottet. Sie stammen von Solaris und pendeln auf Bergens einziger O-Bus-Linie, die gleichzeitig auch die einzige Oberleitungs-Busroute in ganz Norwegen ist. An den Fahrzeugen liegt die Ausmusterung aber offenbar nicht, sondern an Problemen mit der Infrastruktur, wie das Portal Buss Magasinet berichtet.

So soll sich herausgestellt haben, dass ein Teil des von Škoda Electric stammenden Systems von einem Lieferanten falsch aufgebaut wurde, weil dieser keine Erfahrung mit Trolleybus-Systemen hatte. Die Fehlinstallation führt wohl zu Knallgeräuschen und Funkenbildung – und obendrein zu einer Explosion der Kosten.

bussmagasinet.no (auf Norwegisch)

