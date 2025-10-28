Bertrandt zeigt autonomes Elektro-Shuttle BumbleB

Der baden-württembergische Entwicklungsdienstleister Bertrandt sitzt in Ehningen bei Stuttgart und hat in den vergangenen Jahren schon mehrere Projekte im Bereich Batterien und E-Antriebe realisiert. Nun präsentiert das Unternehmen das autonome Shuttle BumbleB, das in Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule entstanden ist und das „moderne Sensorik, Software und Systemintelligenz vereint“, wie die Partner betonen.

Als Einsatzort für das autonome Shuttle schweben den Initiatoren „weniger erschlossene Regionen vor, in denen beispielsweise Mitfahrgelegenheiten durch z. B. Stadtbusse immer seltener angeboten werden“. Zum Antrieb des kompakten Fahrzeugs äußert sich Bertrandt nicht. Bekannt ist einzig, dass es sich um einen Elektroantrieb handelt.

„BumbleB zeigt, dass ,Software-defined Mobility‘ Realität ist und autonome Fahrzeuge einen entscheidenden Beitrag zu einer umweltfreundlicheren und inklusiveren Gesellschaft leisten“, äußert Alexander Merkel, Abteilungsleiter im Bereich Electronics & Virtual Testing Solutions bei Bertrandt. „Für uns ist die aktuell herausfordernde Zeit genau die richtige, um diesen Schritt zu gehen und zu zeigen, wie aus Leidenschaft und Ingenieurskunst eine neue Form der Mobilität entsteht. Die Hummel, die trotz aller Zweifel fliegt, ist dabei unser Sinnbild.“ Ob und wenn ja, wann das Fahrzeug kommerzialisiert werden soll, lässt Merkel dabei offen.

