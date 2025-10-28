Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:38 minAutomobil

Design im Steinblock: Mercedes gibt Ausblick auf nächsten Elektro-Sprinter

Wsdi

Heute geht’s bei uns um einen echten Klassiker, der elektrisch neu durchstartet: den Sprinter von Mercedes. Die Stuttgarter geben nämlich erstmals einen Ausblick auf die nächste Generation ihres legendären Transporters – und der soll technisch wie optisch einen großen Sprung machen.

Von Jannis Hug
28.10.2025 - 16:00 Uhr

Mercedes-Benz hat im Rahmen eines Jubiläums-Events erste Details zur kommenden vierten Sprinter-Generation verraten. Und klar: kein anderes Nutzfahrzeug steht so sinnbildlich für Zuverlässigkeit, Komfort und Alltagstauglichkeit wie der Sprinter. Seit 30 Jahren prägt er das Transporter-Segment – manchmal ist heute sogar eher die Rede von der Sprinter-Klasse, was auch ähnliche Fahrzeuge der Konkurrenz umfasst. Die nächste Generation des Transporters soll das Segment elektrisch neu definieren. Kurzer Blick zurück: Schon 2018 kam die dritte Sprinter-Generation auf den Markt, für kurze Zeit nur als Verbrenner und seit 2019 auch als Elektro-Version. 2024 gab’s nochmal ein großes Update mit mehr Effizienz und Heckantrieb. Doch das war nur der Anfang: Für 2026 steht nun ein großer Wurf an – mit neuen Plattformen, frischem Design und 800-Volt-Technik. Mercedes plant zwei Architekturen: die rein elektrische VAN.EA und eine Variante für Verbrenner, die VAN.CA heißt.

