Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Nutzfahrzeug

E-Lkw in China: Toll Group transportiert Lego-Steine rein elektrisch

Die in Australien ansässige Toll Group ist ein Speditionskonzern mit einem großen Netzwerk in 150 Ländern. Für seinen Kunden Lego hat das Unternehmen in China nun zehn E-Lkw von Foton eingeflottet, um Pendelstrecken zwischen einem Lego-Werk und zugehörigen regionalen Distributionszentren zu elektrifizieren.

Toll group e lkw bev foton china
Bild: Toll Group
Von Cora Werwitzke
29.10.2025 - 15:00 Uhr

Die Toll Group bezeichnet die Beschaffung der zehn E-Lkw als Initiative für mehr Nachhaltigkeit im Güterverkehr. Sowohl Toll als auch Kunde Lego streben bis 2050 Klimaneutralität an. Bei den Elektrofahrzeugen handelt es sich um Trucks des chinesischen Herstellers Foton, die Diesel-Lkw „auf wichtigen Shuttle-Routen zwischen dem Lego-Werk und den regionalen Distributionszentren in der Freihandelszone Lingang und in Jiaxing ersetzen“, wie Toll mitteilt.

Die Lkw transportieren dabei Lego-Produkte. Auf die Freihandelszone Lingang fiel die Wahl bei der Elektrifizierung angesichts „ihrer strategischen Lage in Hafennähe und ihrer Rolle als Ausgangspunkt für Lego-Produktexporte“, wie es heißt. Jeder Lkw hat nach Angaben der Toll-Verantwortlichen eine Reichweite von über 300 Kilometern und eine Schnellladezeit von 1,5 Stunden. Der Strom für die Lkw stamme aus einem Mix aus Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft, fossilen Brennstoffen und Kernenergie, so Toll.

„Diese Markteinführung unterstreicht unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation“, betont Morris Ong, Toll-Regionalleiter Großchina. „Wir sind stolz darauf, dieselben Umweltwerte wie unser Kunde LEGO zu vertreten und zu einer saubereren Zukunft beizutragen.“ Und: Die Initiative werde durch Förderprogramme der Stadt Shanghai unterstützt, die den Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Logistik fördern.

Die Toll Group ist in rund 150 Ländern aktiv und betreut rund 20.000 Kunden. Seit 2015 ist sie eine Tochtergesellschaft der Japan Post, hat aber ihren Hauptsitz in Melbourne und die Marke Toll beibehalten. Seit der Übernahme macht Toll aber verstärkt Geschäfte in Asien, so schuf sich das Unternehmen u.a. einen weiteren Hauptsitz in Singapur.

tollgroup.com

Schlagwörter

1 Kommentar

zu „E-Lkw in China: Toll Group transportiert Lego-Steine rein elektrisch“
Toll
29.10.2025 um 16:38
Das ist ja toll!
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Aampere founders
Automobil

Marktplatz für gebrauchte E-Autos: Aampere sammelt 1,6 Millionen Euro ein

vor 3 Stunden veröffentlicht
holon mover
Autonomes Fahren

Bentler will autonome Holon-Shuttles in Florida bauen

vor 4 Stunden veröffentlicht
Wsdi
Video - 4:36 minNutzfahrzeug

Elektro-Lkw: Neuer Mercedes eActros 400 für den schweren Verteilerverkehr

30.09.2025