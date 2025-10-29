Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Nutzfahrzeug

Iveco liefert 87 elektrische Kleinbusse nach Süditalien

Iveco Bus hat eine Ausschreibung der kampanischen Agentur für Mobilitätsinfrastruktur und -netze (Acamir) gewonnen und darf nun 87 elektrische eDaily-Kleinbusse liefern, die zum Schülertransport genutzt werden sollen. Die Fahrzeuge sollen in der Region Kampanien im Süden Italiens im Überlandverkehr eingesetzt werden.

Iveco edaily minibus electric school buses italy campania
Bild: Iveco
Von Florian Treiß
29.10.2025 - 14:30 Uhr

Die eDaily-Minibusse mit einer Länge von jeweils weniger als acht Metern sind für außerstädtische und interurbane Strecken ausgelegt. Das Projekt zielt darauf ab, die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig den Komfort und die Sicherheit für Schüler auf dem Weg zur Schule und zurück zu verbessern. Das Programm deckt alle fünf Provinzen Kampaniens ab und legt besonderen Wert auf die Mobilität im ländlichen Raum und kleineren Gemeinden, wo Zugänglichkeit und Anbindung nach wie vor oberste Priorität haben. Die Metropole Neapel, die sich ebenfalls in Kampanien befindet, wird hingegen nicht in der Pressemitteilung zum Projekt erwähnt.

Die eDaily-Minibusse basieren auf der bewährten Daily-Plattform und werden in Italien entwickelt und hergestellt. Jedes Fahrzeug verfügt über USB-Ladeanschlüsse, Klimaanlage, Zielanzeigen, eine Hebebühne und einen speziellen Bereich für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität. Die Fahrzeuge haben außerdem fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), Videoüberwachung, GPS-Ortung mit Anbindung an eine Leitstelle und Bewegungssensoren mit integriertem Notrufsystem. Es handelt sich dabei offenbar um das Modell mit regulärem Einstieg über Treppen und nicht die neue Low-Entry-Variante eDaily LE.

Giorgio Zino, Leiter des Geschäftsbereichs Iveco Bus Commercial Operations in Europa, sagte: „Wir sind stolz darauf, mit einer Flotte von eDaily-Schulminibussen zur Modernisierung des Schülertransports in der Region Kampanien beizutragen. Diese in Italien entwickelten und hergestellten Fahrzeuge vereinen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Komfort. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt in Richtung emissionsfreier Mobilität und bietet den Jugendlichen der Region einen sichereren und umweltfreundlicheren Transport.“

Der Vertrag mit Acamir ist Teil einer umfassenderen regionalen Initiative zur Modernisierung des Schultransports und zur Förderung nachhaltiger Mobilität in städtischen und ländlichen Gemeinden. Mit der Lieferung dieser 87 Fahrzeuge wird Kampanien zu einer der ersten italienischen Regionen, die ein vollelektrisches Schultransportprogramm in dieser Größenordnung umsetzt.

ivecogroup.com

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Iveco liefert 87 elektrische Kleinbusse nach Süditalien“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Aampere founders
Automobil

Marktplatz für gebrauchte E-Autos: Aampere sammelt 1,6 Millionen Euro ein

vor 3 Stunden veröffentlicht
holon mover
Autonomes Fahren

Bentler will autonome Holon-Shuttles in Florida bauen

vor 4 Stunden veröffentlicht
Wsdi
Video - 4:36 minNutzfahrzeug

Elektro-Lkw: Neuer Mercedes eActros 400 für den schweren Verteilerverkehr

30.09.2025