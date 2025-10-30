Alle Kategorien Alle Kategorien
Iveco liefert bis zu 4.000 Elektro- und Erdgasbusse in den Großraum Paris

Iveco Bus hat drei wichtige Rahmenvereinbarungen mit Île-de-France Mobilités unterzeichnet, um zwischen 2026 und 2032 bis zu 4.000 emissionsarme und emissionsfreie Stadt- und Überlandbusse in den Großraum Paris zu liefern.

Heuliez gx elec elektrobus electric bus
Heuliez GX 337 Elec
Bild: Iveco
Von Florian Treiß
30.10.2025 - 13:30 Uhr

Die Verträge umfassen drei Fahrzeugkategorien: den 12 Meter langen Elektrobus GX 337 Elec der französischen Iveco-Tochter Heuliez, die 12 und 18 Meter langen Versionen des Urbanway CNG und den 12 Meter langen Crossway CNG. Dabei steht CNG für Compressed Natural Gas, also komprimiertes Erdgas. Die CNG-Modelle können dabei auch mit Biomethan betrieben werden und damit CO2-neutral. Aus der Presseerklärung von Iveco geht nicht hervor, wie viele Busse jeder Kategorie beschafft werden sollen, und Iveco gibt auch keine technischen Details bekannt.

Iveco gibt an, dass die Verträge, die von der Beschaffungsorganisation für den öffentlichen Nahverkehr (CATP – Centrale d’Achat du Transport Public) verwaltet werden, Teil eines der weltweit größten Bus- und Reisebus-Erneuerungsprogramme sind. Und: Die Fahrzeuge werden mit den neuesten Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestattet, um die Sicherheit und den Komfort für Fahrer, Fahrgäste und Anwohner zu erhöhen.

„Die Iveco Group fühlt sich geehrt, mit Île-de-France Mobilités, einem Betreiber, der an der Spitze der Energiewende steht, zusammenzuarbeiten und gemeinsam an der Dekarbonisierung des Personenverkehrs zu arbeiten“, sagte Claudio Passerini, Präsident der Bus Business Unit der Iveco Group. „Unsere Elektro- und Biomethanlösungen werden einen sauberen Energiemix liefern und gleichzeitig zu unserem vorrangigen Ziel beitragen, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.“

Valérie Pécresse, Präsidentin von Île-de-France Mobilités, sagte, die neuen Vereinbarungen seien ein wichtiger Schritt in der Dekarbonisierungsstrategie der Region. „Mit diesem neuen Auftrag über 4.000 Fahrzeuge setzen wir die von mir 2016 eingeleitete Verkehrswende fort. Wir stehen kurz vor der Verwirklichung dieses großartigen Projekts, Île-de-France zur ersten französischen Region zu machen, die alle ihre Busse und Reisebusse auf saubere Energie umstellt. “

globenewswire.com

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst bei unserer internationalen Ausgabe electrive.com erschienen.

2 Kommentare

zu „Iveco liefert bis zu 4.000 Elektro- und Erdgasbusse in den Großraum Paris“
R. D.
30.10.2025 um 13:36
Dieser 12m lange Elektrobus hat also ein 69,3-kWh-NMC-Akku verbaut? Denke eher nicht korrekt.
Antworten
Florian Treiß
30.10.2025 um 13:46
Danke für den Hinweis. Das ist die Batteriepack-Größe und man kann den Bus mit mehreren Batteriepacks konfigurieren. Da wir aber nicht wissen, welche Konfiguration bestellt wurde, habe ich die Info nun aus dem Artikel gelöscht.
Antworten

