Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:45 minInfrastruktur

Neue Ladeparks bei Aldi Süd & Schutz gegen Kabeldiebstahl durch GridZon

Wsdo

Willkommen zum eMobility Update! Bei uns geht es heute um positive Entwicklungen bei der Ladeinfrastruktur. Denn ohne Ladesäulen keine Elektromobilität – so einfach ist das. Doch zuvor noch ein Hinweis auf unseren Partner “Geld für eAuto”: Wenn Sie für Ihren Stromer noch keine THG-Quote beantragt haben, können Sie sich bei “Geld für eAuto” jetzt ein Kombiangebot sichern und insgesamt 300 Euro THG-Prämie für 2025 und 2026 einstreichen.

Von Jannis Hug
30.10.2025 - 16:00 Uhr

Die hat nämlich frische Daten veröffentlicht: Zum 1. Oktober dieses Jahres gab es in Deutschland fast 180.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte – genau 179.938, um präzise zu sein. Das sind 16 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Zahlen heißt das: Gut 24.000 neue Ladepunkte in zwölf Monaten. Und das Wachstum ist nicht nur konstant, sondern auch ziemlich gleichmäßig – sowohl bei den langsameren AC-Ladern als auch bei den Schnellladesäulen. Aber besonders interessant ist der Blick auf letztere. Denn hier zeigt sich der Trend der Stunde: Schnellladen ist weiter auf dem Vormarsch. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Schnellladepunkte um satte 34 Prozent gestiegen – von knapp 33.000 auf über 44.000. Damit zeigt sich: Heute ist bereits jeder vierte neue öffentliche Ladepunkt in Deutschland ein Schnelllader. Und weil diese natürlich deutlich mehr Leistung bringen, hat sich auch die gesamte Nennleistung aller Ladeeinrichtungen in Deutschland kräftig erhöht – um 29 Prozent auf jetzt 7,33 Gigawatt.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Neue Ladeparks bei Aldi Süd & Schutz gegen Kabeldiebstahl durch GridZon“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsmo
Video - 3:46 minInfrastruktur

Mit 1,2 MW laden: Erster öffentlicher MCS-Lader Deutschlands eingeweiht

06.10.2025
Wsmo
Video - 4:22 minInfrastruktur

Was hilft gegen den Kabelklau an Schnellladeparks?

22.09.2025
Wallbox chargers supernova ladestation charging station hera comm
Infrastruktur

Wallbox liefert 58 Schnelllader an Hera Comm

vor 4 Minuten veröffentlicht