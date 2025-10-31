E-Auto für 9.990 Euro: Silence bringt Strom-Floh mit 4 kW nach Deutschland

Silence hat seine Produktpalette im Sommer um zwei neue Modellvarianten des Leichtfahrzeugs Silence S04 erweitert – konkret um besagte Einstiegsversion und eine Cargo-Variante. Den bestehenden Versionen des Leichtfahrzeugs spendierte der Hersteller zudem eine Modellpflege. Vertrieben werden die elektrischen Silence-Fahrzeuge dabei weiterhin exklusiv über das europäische Händlernetz von Nissan. Die Zahl teilnehmender Vertragspartner soll deutschlandweit inzwischen bei 50 liegen.

Beim Silence S04 handelt es sich grundsätzlich um einen Mini-Stadtflitzer der Klasse L7e oder L6e mit Wechselakkus, der von Spanien aus bereits 2024 in Frankreich, Deutschland und Italien eingeführt wurde. Als weitere Märkte kündigt die zu Acciona gehörende Mikromobilitätsmarke Silence im Sommer die Niederlande, Großbritannien, Irland, Norwegen, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Polen, Griechenland und die Türkei an.



Vorgestellt worden war der Zweisitzer erstmals im Herbst 2021. Mit der Optik und den geschlossenen Türen zielt Silence – im Gegensatz etwa zum einstigen Renault Twizy – auf ein konventionelleres Auto-Design ab. Um die Raumausnutzung zu verbessern, sind die beiden Sitzplätze nicht nebeneinander oder hintereinander angeordnet, sondern versetzt. Weiter soll der 2,28 Meter lange, 1,27 Meter breite und 1,57 Meter hohe City-Stromer auf ein Kofferraumvolumen von 247 Litern kommen.

Der S04 L6e Unico erhält mit 4 kW nun die niedrigste Motorisierung in der S04-Familie. Die Reichweite des 425-Kilo-Leichtgewichts beziffern die Spanier auf „bis zu 100 Kilometer“. Genannt werden sonst nur noch eine der L6e-Klasse entsprechende Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und besagter 247-Liter-Kofferraum. Auf die Batterien an Bord geht Silence nicht ein. Die bisherige L6e-Variante wurde zuvor noch mit einer 5,6-kWh-Batterie und bis zu 75 Kilometer Reichweite (für einen Einstiegspreis von 11.995 Euro) oder mit zwei Batterien (2x 5,6 kWh) und bis zu 175 Kilometer Reichweite vermarktet – jeweils gekoppelt mit einer Leistung von 6 kW. Klar ist: Die Motorisierung, aber auch der Basispreis geht durch den Launch des S04 L6e Unico runter – der Preis um 2.000 Euro.

Ebenfalls neu im Sortiment der Spanier ist der Silence S04 Cargo, eine speziell für den gewerblichen Einsatz entwickelte Variante, die als L6e- und als L7e-Stromer erhältlich sein wird. Die bestehenden beiden S04 hat Silence zudem überholt: Das bisherige Einstiegsmodell Silence S04 L6e erhält in diesem Zuge den Namen „Vivo“ (und soll gegenüber dem bisherigen Stand „erweiterte Funktionen“ erhalten), der Silence S04 L7e wird in „Plus“ umbenannt.

Varianten mit 4, 6 oder 14 kW Leistung

Während die L6e-Fahrzeuge künftig also 4 kW (Unico) bzw. 6 kW (Vivo) Leistung bieten, nennt Silence für den S04 L7e „Plus“ 14 kW Leistung und bis zu 85 km/h in der Spitze. Zuvor gab es diesen Stromer ebenfalls in zwei Varianten mit einem oder zwei 5,6-kWh-Batterien und 7 bzw. 14 kW Leistung. Die neue Cargo-Variante des Mini-Stromers gibt es sowohl in der L6e- als auch in der L7e-Ausführung. Das Ladevolumen steigt in diesem Modell auf 414 Liter, im Gegenzug gibt es nur einen Sitz.



Unabhängig von der Modellvariante immer an Bord hat der S04 übrigens Klimaanlage, Heizung und eine Rückfahrkamera. Außerdem lässt sich mit dem Fahrzeug die „mySilence“-App koppeln, womit sich u.a. das Fahrzeug per Smartphone öffnen und starten, der Standort verfolgen oder die Routenplanung vornehmen lässt.

Neues Geschäftsfeld Batterie-as-a-Service

In Frankreich als ersten Exportmarkt testet Silence derweil weitere Features: Seit dem Sommer erproben Silence-Mutter Acciona und Nissan dort Batteriewechselstationen: Bei ausgewählten Nissan-Händlern, an Tankstellen und öffentlichen Parkplätzen können Silence-Nutzer dann ihre leeren Akkus „in weniger als dreißig Sekunden“ gegen eine vollgeladene Batterie tauschen. Hintergrund ist, dass die im S04 verbauten Akkus wechselbar sind. Die Batterien sind für das Swapping mit Rollen und einem Bügel ausgestattet, sodass sie in Manier eines Rollkoffers bewegt werden können.



Außerdem können sich Kunden in Frankreich nun erstmals auch für einen Silence S04 im Batterie-Abo entscheiden, wodurch sich die Anschaffungskosten des Fahrzeugs verringern. Im Gegenzug ist eine monatliche Batteriemiete zu entrichten. Zur Einführung des Batterie-Abos, ist das erste Jahr des Abonnements kostenlos. Von dem „Battery as a Service“-Modell (BaaS) versprechen sich die Verantwortlichen einen Nachfragezuwachs: „Mit der Einführung von Batteriewechselstationen und flexiblen Batterieabonnements tragen Nissan und Silence dazu bei, die Hemmschwelle für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zu senken – insbesondere bei Fahrerinnen und Fahrern in Städten, die möglicherweise keine Lademöglichkeit zu Hause haben“, heißt es.



Stand Juni verfügt Silence bereits über 160 Batteriewechselstationen „in strategisch günstigen Lagen rund um Großstädte“, wie es heißt. Und zwar vorrangig in Spanien. Bis zum Jahresende soll die Zahl allein auf diesem Markt auf mehr als 200 Stationen steigen.



Der Vertrieb des elektrischen Leichtfahrzeugs obliegt dabei Nissan. Der japanische Autohersteller ist seit Frühjahr 2024 europäischer Vertriebspartner der Acciona-Mikromobilitätsmarke. Die entsprechenden Finanzierungs-, Service- und Versicherungsoptionen führte der japanische Automobilhersteller gemeinsam mit seinen Handelsbetrieben seitdem sukzessive ein. Neben dem vierrädrigen S04 bietet Silence auch die E-Roller S01, S01+ und S02 sowie den vierrädrigen S04 an.

germany.nissannews.com