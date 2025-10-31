Mitsubishi macht Eclipse Cross zum E-SUV: 635 km Reichweite für 48.000 €

Der neue vollelektrische Eclipse Cross ist – das kann man gleich vorweg sagen – keine komplette Eigenentwicklung von Mitsubishi. Vielmehr basiert er auf der Plattform AmpR Medium, die auch der Renault Scénic E-Tech Electric nutzt. Technisch sind die beiden Modelle also eng verwandt, und gebaut werden sie sogar im selben Renault-Werk in Nordfrankreich. Trotzdem hat Mitsubishi einiges an der Optik verändert: ein markentypischer Kühlergrill, neue Tagfahrleuchten, geänderte Stoßfänger und Felgen in 19 oder 20 Zoll. Dazu kommen andere Sitzbezüge und ein angepasstes Lenkrad – also genug Eigenständigkeit, um den europäischen Japaner vom französischen Bruder abzuheben. Der Startpreis liegt bei knapp 48.000 Euro. Auch technisch ist der Eclipse Cross solide aufgestellt. Zum Start gibt’s aber nur eine Version mit einer 87-Kilowattstunden-Batterie und Frontantrieb. Das ergibt eine WLTP-Reichweite von bis zu 635 Kilometern – das sind rund 35 Kilometer mehr, als ursprünglich angekündigt war.