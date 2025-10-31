Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:11 minAutomobil

Mitsubishi macht Eclipse Cross zum E-SUV: 635 km Reichweite für 48.000 €

Wsfr

Hallo zur Halloween-Ausgabe von “eMobility Update”! Aus aktuellem Anlass wollen wir Sie heute mit einem Verbrenner-Modell gruseln, statt wie sonst über moderne Elektroautos zu berichten. Nein, Scherz beiseite: Bei uns geht es zwar heute um den Mitsubishi Eclipse Cross. Aber der verwandelt sich von einem SUV-Coupé mit Verbrennungsmotor in einen vollelektrischen SUV. Hier kommen alle Infos zu Ausstattung und Preisen!

Von Jannis Hug
31.10.2025 - 16:00 Uhr

Der neue vollelektrische Eclipse Cross ist – das kann man gleich vorweg sagen – keine komplette Eigenentwicklung von Mitsubishi. Vielmehr basiert er auf der Plattform AmpR Medium, die auch der Renault Scénic E-Tech Electric nutzt. Technisch sind die beiden Modelle also eng verwandt, und gebaut werden sie sogar im selben Renault-Werk in Nordfrankreich. Trotzdem hat Mitsubishi einiges an der Optik verändert: ein markentypischer Kühlergrill, neue Tagfahrleuchten, geänderte Stoßfänger und Felgen in 19 oder 20 Zoll. Dazu kommen andere Sitzbezüge und ein angepasstes Lenkrad – also genug Eigenständigkeit, um den europäischen Japaner vom französischen Bruder abzuheben. Der Startpreis liegt bei knapp 48.000 Euro. Auch technisch ist der Eclipse Cross solide aufgestellt. Zum Start gibt’s aber nur eine Version mit einer 87-Kilowattstunden-Batterie und Frontantrieb. Das ergibt eine WLTP-Reichweite von bis zu 635 Kilometern – das sind rund 35 Kilometer mehr, als ursprünglich angekündigt war.

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „Mitsubishi macht Eclipse Cross zum E-SUV: 635 km Reichweite für 48.000 €“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Wsmi
Video - 4:40 minAutomobil

Hyundai spendiert Ioniq 5 weiteres Update / Preis steigt aber auch

29.10.2025
Wsdi
Video - 4:38 minAutomobil

Design im Steinblock: Mercedes gibt Ausblick auf nächsten Elektro-Sprinter

28.10.2025
Vw id7 tourer
Automobil

Im ID.7: VW zeigt seinen Kunden auf dem Display Werbung an

vor 1 Minute veröffentlicht