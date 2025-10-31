Traton wirbt um BEV-affine Investoren

Mit diesem Green Finance Framework will Traton Kapitalgeber an Bord holen, die sich speziell für die Finanzierung von E-Nutzfahrzeugen interessieren. Die Initiative soll ihre Wirkung konzernweit entfalten und umfasst die gesamte Wertschöpfungskette – „von der Entwicklung über die Produktion bis hin zu Ladeinfrastruktur und Finanzdienstleistungen“, wie der Nutzfahrzeug-Hersteller mit den großen europäischen Töchtern MAN und Scania mitteilt.

„Traton hat sich zum Ziel gesetzt, den Transport mit Nutzfahrzeugen durch nachhaltige Innovationen zu verbessern“, erläutert Christian Levin, CEO der Traton Group und von Scania. „Mit unserem Green Finance Framework richten wir unsere Finanzierungsstrategie an globalen Klimazielen aus und bieten Investoren eine transparente, zukunftsorientierte Plattform, um den Übergang zur Batterie-elektrischen Mobilität zu unterstützen.“

Das Framework soll Kapitalgebern in die Lage versetzen, Tratons Investitionen in Batterie-elektrische Mobilität über mehrere „grüner Finanzierungsinstrumente“ voranzubringen – darunter Green Bonds, Kredite, Schuldscheindarlehen und forderungsbesicherte Wertpapiere („Asset-Backed-Securities“). Dabei stehe das Framework im Einklang mit den neuesten internationalen Standards und stelle sicher, dass die Erlöse ausschließlich für geeignete grüne Projekte im Zusammenhang mit Batterie-elektrischen Nutzfahrzeugen verwendet werden, versichert das Unternehmen.

Ein Green Finance Committee, eingebettet in die bestehende Governance-Struktur der Gruppe, verantwortet die Auswahl, Bewertung und Überwachung der Investitionen. Und Traton gibt an, mit einem jährlichen Bericht über die Verwendung der Finanzmittel sowie deren Auswirkungen Transparenz zu gewährleisten.