China: Aridge baut erste E-Flugautos in eigenem Neubau

Die ersten Fluggeräte werden stattdessen für Testflüge eingesetzt, um Leistung und Fertigungsprozesse zu überprüfen und so die Grundlage für die Kundenauslieferung im nächsten Jahr zu schaffen, heißt es. Das neue Werk in Guangzhou hatte Aridge Ende September fertiggestellt. Es soll eine jährliche Produktionskapazität von 10.000 Einheiten aufweisen, wobei anfänglich 5.000 Einheiten pro Jahr angepeilt werden. Die vollständige Aufnahme der Produktion sowie die ersten Auslieferungen sind laut früheren Angaben für 2026 vorgesehen.

Zur Einordnung: Der Land Aircraft Carrier ist ein modular aufgebautes Gefährt, bei dem es sich um einen dreiachsigen Transporter mit einem eVTOL an Bord handelt. Das „Mutterfahrzeug“ misst 5,5 x 2 x 2 Meter und wartet mit einem Allradantrieb und einer Hinterradlenkung auf. Erstmals vorgestellt worden war das Konzept im Oktober 2023. Das Fahrzeug soll das Fluggerät zwischen den Flügen auch wieder aufladen können. Bis zu fünf Personen finden im allradbetriebenen „Bodenmodul“ Platz. Das „Luftmodul“ fasst zwei Passagiere. Stand Mitte Oktober, sollen für den Land Aircraft Carrier bereits 7.000 Bestellungen eingegangen sein.

Unterdessen hat der Hersteller seinen alten Namen Xpeng Aeroht abgestreift und sich kürzlich in Aridge umbenannt. Das Rebranding wurde am 12. Oktober im Rahmen eines Events in Dubai vorgestellt. Zuletzt hatte das Unternehmen noch unter seinem alten Namen mit einem Unfall bei einem Probelauf von sich Reden gemacht.

