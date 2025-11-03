Hubject kooperiert mit Electra und eOne

Der französische Schnellladeanbieter Electra wurde 2021 gegründet, expandiert massiv und hat im Mai 2025 auch seinen ersten Ladepark in Deutschland eröffnet. Heute verfügt Electra bereits über mehr als 500 Standorte in neun europäischen Ländern mit über 3.000 aktiven Ladepunkten. Bis 2030 will das Unternehmen auf 2.200 Standorte mit 15.000 Ladepunkten kommen.

Entsprechend steigt die Anzahl der über das Intercharge-Netzwerk von Hubject fürs Roaming verfügbaren HPC-Lademöglichkeiten deutlich. Und mit der Plug&Charge-Funktion von Hubject können Fahrer von entsprechend ausgestatteten Elektroautos ihre Fahrzeuge einfach an Electra-Stationen anschließen, um sich automatisch zu authentifizieren, zu autorisieren und abzurechnen, ohne Apps oder Zahlungskarten zu benötigen.

Christian Hahn, CEO von Hubject, sagt: „Wir freuen uns, Electra in unserem Intercharge-Netzwerk begrüßen zu dürfen. Ihr Fokus auf leistungsstarke Ladelösungen passt perfekt zu unserer Mission, E-Fahrern bequeme und zuverlässige Lademöglichkeiten zu bieten. Indem wir sowohl die eRoaming-Konnektivität als auch die Plug&Charge-Funktionalität ermöglichen, macht diese Partnerschaft das Laden von E-Fahrzeugen so einfach wie das traditionelle Tanken.“

Aurélien de Meaux, CEO von Electra, ergänzt: „Diese Partnerschaft markiert einen wichtigen Meilenstein zwischen zwei europäischen Akteuren, die sich für eine nahtlose Elektromobilität einsetzen. Gemeinsam mit Hubject bündeln wir unser Know-how, um das Laden auf dem gesamten Kontinent zu vereinfachen. Indem wir das Aufladen von Elektrofahrzeugen flüssiger, interoperabler und zugänglicher machen, können wir die Energiewende konkret beschleunigen und unsere gemeinsamen Ziele erreichen.“

Partnerschaft auch in Island

Zudem hat Hubject auch den isländischen Ladesspezialisten eOne für eine Zusammenarbeit gewonnen, und zwar für besagte Plug&Charge-Technologie. Es handelt sich um die erste Plug&Charge-Implementierung von Hubject in Island. eOne wird die Technologie zunächst im Ladenetzwerk eines seiner größten Partner, Orkan, einem der führenden isländischen Betreiber, einsetzen und 19 Standorte abdecken, wobei geplant ist, den Einsatz weiter auszubauen. Die Zusammenarbeit umfasst HPC-Ladestationen, die an den wichtigsten isländischen Verkehrsrouten Ladeleistungen von 300 bis 500 kW bereitstellen können. Auch wenn 19 Standorte für deutsche Verhältnisse eine recht überschaubare Anzahl darstellen, so muss man bedenken, dass Island überhaupt nur rund 400.000 Einwohner hat und entsprechend wenige Autos.

„Wir sind sehr stolz darauf, der erste Serviceanbieter in Island zu sein, der dem isländischen Markt das Plug & Charge-Nutzererlebnis bieten kann. Unser Ziel war es schon immer, den Menschen das Leben in der komplexen Welt des Aufladens von Elektroautos zu erleichtern. Mit Plug & Charge wird es so einfach wie das Anschließen des Autos und das System erledigt den Rest!“, sagt Hafrún Þorvaldsdóttir, CEO von eOne.

hubject.com (Electra), hubject.com (eOne)