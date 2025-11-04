Ab Ende 2025: Toyota führt erstmals eine E-Version des Hilux ein

Toyota führt mit der kommenden Generation des Hilux offenbar erstmals eine reine Elektroversion des Pick-ups ein. Darauf deutet eine Präsentationsfolie hin, die während eines Pressebriefings für Journalisten aus dem asiatischen Raum gezeigt wurde und die für nähere Zukunft geplanten Modellneuheiten zeigt. Auf dieser war neben der geschwärzten Silhouette eines Pickups ganz deutlich Toyotas „BEV“-Logo zu sehen. Das Kürzel steht für „battery electric vehicle“ und ist damit mehr als eindeutig.

Eine Serienversion wurde bereits 2024 angekündigt

Auch wenn der japanische Autogigant das Modell im Rahmen der Präsentation nicht genauer benannte, ist es naheliegend, dass es sich dabei um eine elektrische Hilux-Variante handelt. Toyota hatte den Ende 2022 präsentierten Prototypen Hilux Revo BEV in den vergangenen Jahren im Rahmen eines Feldversuches für verschiedene Zwecke eingesetzt. Der Antriebsstrang des Pritschenwagens musste unter anderem in thailändischen und australischen Minen seine Robustheit unter Beweis stellen.

Scheinbar war der Praxistest von Erfolg gekrönt – Pras Ganesh, der Executive Vice President von Toyota Motor Asia, kündigte bereits im Mai 2024 gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters eine Serienversion des elektrischen Hilux an. Diese soll ab Ende 2025 in Thailand gebaut werden, das Timing würde also mit der Einführung der neunten Hilux-Generation zusammenfallen. Ihre offizielle Enthüllung wurde für den 10. November angekündigt.

Der Hilux dominiert den thailändischen Markt

Auf dem thailändischen Markt entfallen rund die Hälfte aller Neuwagenverkäufe auf Pickups, weshalb das neue Modell vor allem auf das südostasiatische Land zugeschnitten ist. Noch dominiert der japanische Autobauer das Segment: Im Juni 2025 betrug Toyotas thailändischer Marktanteil bei den sogenannten „1-Ton-Pickups“ stolze 46,4 Prozent. Hinter dem Hilux folgt auf dem zweiten Platz der Isuzu D-Max, von dem bereits eine reine Elektro-Variante vorgestellt wurde.

In den vergangenen Jahren drängen zudem immer mehr chinesische Hersteller mit ihren elektrischen oder zumindest konsequent hybridisierten Nutzfahrzeugen auf den dortigen Markt. Dies würde auch erklären, warum sich der japanische Autogigant, der sich in Sachen Batterie-elektrischem Antrieb bisher eher zögerlich gab, ausgerechnet vom Hilux eine BEV-Version plant.

Die Reichweite dürften eher bescheiden sein

Fraglich ist, wie viel sich technisch mit dem Wechsel von der achten zur neunten Hilux-Generation tun wird – die Antriebstechnik der elektrischen Serienversion dürfte voraussichtlich weitestgehend der des Prototypen Revo BEV gleichen. Ansonsten wären die Erkenntnisse aus dem Feldversuch wenig wertvoll gewesen.

Der Toyota-Manager Ganesh hatte gegenüber Reuters eine Reichweite von rund 200 Kilometern ins Spiel gebracht, ging aber nicht weiter auf die bei der Angabe zugrunde liegende Norm ein. Seiner Aussage nach dürfte die Batterie aber nicht zu groß sein, da dies mit einem hohen Fahrzeuggewicht einhergehen würde, das sich wiederum negativ auf die Zuladung auswirkt. Die Online-Plattform autoblog.com spekuliert über Reichweiten von mehr als 400 Kilometern, was vermutlich etwas hoch gegriffen ist.

Toyota bleibt beim Leiterrahmen

Der Pickup gilt als unverwüstlich und genießt daher rund um den Globus einen exzellenten Ruf. Der Hilux gehört zu den meistverkauften Fahrzeugen der Welt und wurde seit der Einführung des Ur-Modells 1968 über 18 Millionen Mal verkauft. Sein robuster Aufbau mit Leiterrahmen gehört zu seinen größten Stärken, weshalb Toyota dieses Konzept auch bei der nächsten Auflage beibehalten wird.

Ob die kommende Elektroversion auch exportiert wird, ist derzeit noch fraglich. Neben Thailand gehören auch Australien, der Mittlere Osten sowie Afrika und Lateinamerika zu den wichtigsten Absatzmärkten des Pickups. Selbstverständlich wird der Autogigant das Modell weiterhin auch als herkömmlichen Verbrenner sowie mit Hybridantrieben anbieten.

Ein erstes Teaser-Video hat gezeigt, dass der Hilux eine komplett neu gestaltete Front bekommt, die aerodynamischer als bisher sein dürfte. Toyota arbeitete zeitweise auch an einem Hilux mit Brennstoffzellen-Antrieb, der bereits im öffentlichen Straßenverkehr getestet wurde. Ob dieser jemals in Serie gehen wird, ist allerdings fraglich.

2026 möchten die Japaner neben dem Hilux BEV wohl einen weiteren Elektro-Pickup einführen, der wohl den Namen EPU tragen soll und auf andere Märkte zugeschnitten ist.

autoblog.com, reuters.com