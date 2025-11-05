Asahi Kasei lizenziert Elektrolyttechnologie an EAS Batteries

Der japanische Chemiekonzern Asahi Kasei und der Thüringer Batteriehersteller EAS Batteries haben eine Lizenzvereinbarung über die Verwendung des neuartigen Acetonitril-basierten Elektrolyts von Asahi Kasei in der neuen zylindrischen Ultrahochleistungs-Lithium-Ionen-Zelle von EAS unterzeichnet. Der Elektrolyt, der erstmals im Juni 2024 vorgestellt wurde, ermöglicht eine höhere Leistungsabgabe bei niedrigen Temperaturen und eine verbesserte Haltbarkeit bei hohen Temperaturen. Die Markteinführung der neuen Zelle, die eine Lithium-Eisenphosphat-Kathode (LFP) verwendet, ist laut der Mitteilung für spätestens März 2026 geplant.

Die neue Zelle erreicht laut Asahi Kasei eine spezifische Leistung von 2.550 W/kg bei kontinuierlicher Entladung – rund 60 Prozent mehr als Zellen mit herkömmlichen Elektrolyten – und bis zu 3.760 W/kg bei einer zwei Sekunden langen Impulsentladung. Tests ergaben außerdem eine Lebensdauer von 2.400 Zyklen bei 5C/5C (bei vollständiger Entladung) bei Raumtemperatur, was einer vollständigen Ladung und Entladung in nur 24 Minuten entspricht (also nicht nur auf 80 Prozent). Der reduzierte Innenwiderstand führt zu einer geringeren Wärmeentwicklung und einer verbesserten Energieeffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Zellen.

Die 22-Ah-Zelle UHP601300 LFP 22 wurde von EAS Batteries mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt im Rahmen des Projekts „HEADLINE“ entwickelt und wurde speziell für die Anforderungen von Anwendungen in der Schifffahrt, im Eisenbahnwesen und in Baumaschinen konzipiert.

Beide Unternehmen planen, ihre kombinierten Technologien an globale OEMs und Batteriehersteller unterzulizenzieren, um die Einführung in Mobilitäts- und Industrieanwendungen zu beschleunigen. Darüber hinaus strebt Asahi Kasei an, bis zum Geschäftsjahr 2027 mindestens zehn neue Lizenzvereinbarungen abzuschließen, die bis 2030 einen kumulierten Gewinn von 10 Milliarden Yen (rund 600.000 Euro) oder mehr einbringen sollen.

„Unsere Zusammenarbeit mit Asahi Kasei schafft eine solide Grundlage für die Verbesserung der Zellqualität und -leistung, insbesondere bei Hochleistungszellen“, sagt Michael Deutmeyer, Geschäftsführer von EAS Batteries. „Die Robustheit des Elektrolyten ist entscheidend – nicht nur für EAS-Produkte, sondern auch für die Skalierung unserer Technologie in verschiedenen Märkten.“

Osamu Matsuzaki, Senior Executive Officer von Asahi Kasei und Leiter der Unternehmensforschung und -entwicklung sowie des Bereichs geistiges Eigentum, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, eine Technologie für Elektrolyte mit hoher Ionenleitfähigkeit anzubieten, die zu Batteriezellen beiträgt, die neue Maßstäbe für hohe Leistungsabgabe setzen. Durch die Kombination unserer Technologie mit dem Fachwissen von EAS haben wir ein fortschrittliches Zelldesign mit beispielloser Leistung erreicht.“

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst bei unserer internationalen Ausgabe electrive.com erschienen.