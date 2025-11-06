Alle Kategorien Alle Kategorien
Neue Präsenz in Berlin: Polestar zieht nach Berlin-Moabit

Polestar eröffnet gemeinsam mit Koch Automobile einen neuen Polestar Space in Berlin-Moabit. Damit steigert der Hersteller seine Präsenz in Deutschland weiter: Erst kürzlich hat die chinesisch-schwedische Marke auch neue Standorte in Offenbach und Saarbrücken eingeweiht.

Bild: Polestar
Von Cora Werwitzke
06.11.2025 - 16:30 Uhr

In Berlin handelt es sich genau genommen nicht um einen neuen, zusätzlichen Space, sondern Polestar gibt an, nach Berlin-Moabit (Huttenstr. 50) umzuziehen, um sich zu vergrößern – und um mit Koch Automobile zu kooperieren. 2021 hatte Polestar ursprünglich eine Präsenz in der Neuen Schönhauser Straße bezogen – unweit des Alexanderplatz.

In Moabit finden der Marke zufolge nun auf rund 380 Quadratmetern bis zu sechs Fahrzeuge inklusive Gebrauchtwagen Platz. „Der neue Polestar Space vereint Fahrzeugausstellung, Probefahrten, Verkauf, Beratung, Auslieferung und Service an einem Ort. Er bietet Kundinnen und Kunden ein ganzheitliches Markenerlebnis von der Probefahrt bis zur Fahrzeugübergabe“, teilt Polestar mit.

Polestar hat erst kürzlich auch neue Standorte in Offenbach und Saarbrücken eröffnet. Bis Ende 2026 will Polestar sein Händlernetz in Deutschland mehr als verdoppeln und bestehende Flächen in urbanen Lagen ansiedeln und vergrößern.

