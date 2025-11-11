Chargecloud integriert Payter-Terminals für AFIR-konformes Ad-hoc-Payment

Bei der Lösung wird ein Bezahl-Terminal aus der Payter-Apollo-Serie über eine Cloud-to-Cloud-Anbindung mit dem Software-Ökosystem von Chargecloud verknüpft. Durch die direkte Anbindung sollen CPOs von einer einheitlichen Abrechnung, zentraler Verwaltung und vollständiger Transparenz profitieren. „Das Payter-Terminal unterstützt kontaktlose Kredit- und Debitkartenzahlung sowie Mobile Wallets und erfüllt alle gängigen Sicherheits- und Interoperabilitätsstandards“, heißt es.

Als Zielgruppe nennt Chargecloud Betreiber öffentlich zugänglicher Ladepunkte, insbesondere Stadtwerke und CPOs, „die eine rechtskonforme und nutzerfreundliche Payment-Option anbieten möchten, die den Vorgaben der EU-Verordnung AFIR sowie den deutschen Eichrechtsvorgaben entspricht“. Die „sofort einsetzbare“ Lösung soll sich aber nicht nur für Neuinstallationen eignen, sondern kann auch im Bestand eingesetzt werden.

„Gemeinsam schaffen wir eine skalierbare Lösung, die Betreibern nicht nur heute die Erfüllung regulatorischer Anforderungen erleichtert, sondern ihnen auch langfristig hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Remco Willemse, CEO von Payter. „Unser Ziel ist es, Ladeinfrastrukturbetreiber zuverlässig bei der Digitalisierung und dem Ausbau ihrer Geschäftsmodelle zu unterstützen. Mit Payter erweitern wir unser Partnernetzwerk um eine praxisnahe und etablierte Lösung für Ad-hoc-Zahlungen“, so Markus Bach, CEO von Chargecloud.

Mit dem Marketplace bietet Chargecloud eigenen Angaben zufolge „seinen Kunden einen direkten Zugang zu hochwertigen Partnerlösungen, mit denen diese ihre Geschäftsmodelle erweitern und fit für künftige Anforderungen machen können“. Gleichzeitig würden die Partnerunternehmen eine Plattform erhalten, um ihre Innovationen gezielt in einem dynamisch wachsenden Markt zu platzieren. Alle Lösungen werden laut dem Ladeinfrastruktur-Softwareanbieter vorab auf Kompatibilität geprüft und sollen sich nahtlos mit den SaaS-Anwendungen von Chargecloud betreiben lassen. Neben Payment-Lösungen finden CPOs hier Services rund um Flottenmanagement, THG-Quoten, Lastmanagement oder KI-basierte Kundenkommunikation.

chargecloud.de