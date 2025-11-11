GAC passt Aion UT auf CATLs Akku-Tausch an

GAC hat sein Kompaktmodell Aion UT in China bereits im Frühjahr eingeführt – mit einer Batterie, die fester Bestandteil des Autos und beim Kauf immer inkludiert ist. Zusätzlich zu dieser Version hat der Staatskonzern gemeinsam mit dem Batterie-Giganten CATL und JD.com den Aion UT Super entwickelt, der auf den Batterietausch ausgelegt ist. Letzterer E-Commerce-Riese hat bei dem Projekt seine Expertise in Sachen Wartung und Nutzerverhalten beigesteuert. Außerdem übernimmt er den Vertrieb des Aion UT Super.

Von CATL stammt nicht nur der Stromspeicher, sondern auch die für den Batterietausch nötige Infrastruktur und die „Choco-SEB“-Technologie für das in China weit verbreitete Battery Swapping. Zum Einsatz kommt bei ihm CATLs #25-Akkupaket, dessen LFP-Variante eine Kapazität von 56 kWh und eine CLTC-Reichweite von rund 500 Kilometern bieten soll. Zum Vergleich: Beim normalen Aion UT ist nach 330 bis 420 Kilometern Schluss.

Ab 2026 stehen Natrium-Ionen-Akkus zur Verfügung

Der Batteriehersteller hat aber auch eine 70 kWh-Version mit NMC-Zellen im Programm, mit der die Reichweite nach der chinesischen Norm auf bis zu 600 Kilometer steigen soll. Für preisbewusste Kunden, die mit weniger Reichweite auskommen, bietet CATL zudem die kleineren #20-Batterien an. In der LFP-Variante verfügen sie über eine Kapazität von 42 kWh und ermöglichen rund 400 Kilometer Reichweite. Wenn Nickel, Mangan und Kobalt in der Kathode dominieren, stehen etwa 52 kWh und bis zu 500 Kilometer zur Verfügung.

CATLs Akku-Tausch-Infrastruktur besteht aktuell aus circa 800 Wechselstationen, zum Ende des Jahres soll aber schon die magische Schwelle von 1.000 Stück erreicht werden. Ende 2026 sollen es dann schon 2.500 Standorte sein, die sich auf insgesamt 120 chinesische Städte verteilen. Für das kommende Jahr hat CATL angekündigt, dass auch die besonders kostengünstigen „Naxtra“-Natrium-Ionen-Batterien an den Wechselstationen zur Verfügung stehen werden.

Der vollautomatisierte Akkutausch soll beim neuen Aion UT Super im Idealfall nach 99 Sekunden erledigt sein. Der VW ID.3-Konkurrent des GAC-Konzerns ist das erste frei verkäufliche Pkw-Modell, das auf CATLs Batteriewechsel-Technologie ausgerichtet ist. Bisher wurde diese überwiegend von Taxi-Unternehmen mit speziellen Fahrzeugen genutzt.

Der UT Super ist auch ohne Batterie erhältlich

Während es im Unterboden zu einem regelmäßigen Wechsel kommt, scheint sich motorseitig bei der „Super“-Version des UT nichts zu ändern. Den Antrieb übernimmt ein an der Vorderachse sitzendes E-Aggregat mit 100 kW und 145 Newtonmeter Drehmoment. Die „Super“-Version des UT kommt dafür in den Genuss eines Infotainmentsystems von Huawei, inklusive einer KI-Sprachsteuerung, das für den normalen UT nicht erhältlich ist.

Die GAC-Marke Aion bietet ihren Kunden zwei Optionen: Das Modell ist entweder inklusive Batterie für 89.900 Yuan, umgerechnet rund 10.900 Euro, oder ohne Stromspeicher für 49.900 Yuan (etwa 6.000 Euro) erhältlich. Wer sich für die zweite Variante entscheidet, least die Batterie. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte Renault hierzulande einst beim Zoe.

Der Aion UT Super soll dabei helfen, die Verkaufszahlen des 1955 gegründeten Autobauers wieder anzukurbeln, die zuletzt deutlich zurückgegangen waren. Die „Guangzhou Automobile Group“ hat in ihrem Heimatland von Januar bis Oktober insgesamt 209.615 Autos verkauft – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Rückgang um rund 21 Prozent. Der Konzern expandiert aktuell nach Europa.

