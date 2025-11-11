ID. UNYX 08: So sieht das erste E-SUV von VW und Xpeng aus

Das E-SUV ist laut CN EV Post das erste gemeinsam entwickelte Fahrzeug im Rahmen der Partnerschaft zwischen VW und Xpeng. Schon der Mitte Oktober vorgestellte ID. UNYX 07 war eine Premiere: Dabei handelt es sich um das erste Fahrzeug auf einer für China entwickelten Elektro-Plattform – aber einer VW-Plattform.

Das ist beim ID. UNYX 08 wohl anders: Denn als die VW-Xpeng-Partnerschaft 2023 verkündet wurde, war auch die Rede davon, dass der deutsche Autobauer die G9-Plattform von Xpeng für eigene China-Modelle nutzen werde. Und die CN EV Post legt nahe, dass es sich bei dem ID. UNYX 08 eben um den ersten VW auf der G9-Plattform handeln soll – bestätigt ist das aber nicht.

Blicken wir auf das, was bekannt ist: In der November-Ausgabe des Fahrzeugkatalogs des MIIT wird mit dem ID. UNYX 08 das dritte Modell der VW-Submarke angekündigt – die Aufnahme in den Fahrzeugkatalog ist in der Regel einer der letzten Schritte vor dem Verkaufsbeginn, der somit wohl spätestens Anfang 2026 anlaufen dürfte. Laut den dort gemachten Angaben ist der 08 glatte fünf Meter lang, 1,95 Meter breit und 1,69 Meter hoch bei 3,03 Metern Radstand. Damit ist der ID. UNYX 08 nicht nur das größte Modell der Submarke (der ID. UNYX 06 ist ein Kompakt-SUV und die Limousine ID. UNYX 07 ist 4,85 Meter lang), sondern auch etwas größer als der aktuelle Xpeng G9 (4,89 Meter, 1,94 Meter, 1,67 Meter und 2,99 Meter Radstand).

Bild: MIIT Bild: Volkswagen Anhui Bild: Volkswagen Anhui Bild: Volkswagen Anhui

Während einige Zentimeter Unterschied bei den Außenabmessungen einfach mit der anderen Karosserie zu erklären sind, ist das beim Radstand anders – hier scheint es tatsächlich eine technische Änderung zum Xpeng G9 zu geben, falls es sich tatsächlich um dessen Plattform handelt. Die Antriebsleistung der einmotorigen Variante mit Heckantrieb entspricht beim ID. UNYX 08 aber den 230 kW des G9. Die Allradversion verfügt über einen zusätzlichen Elektromotor an der Vorderachse, der laut dem MIIT-Katalog 140 kW leistet – beim G9 sind es offiziell 175 kW. Insgesamt hat VW Anhui drei Varianten angemeldet, zwei mit einem Motor und eine Allradversion – mit einem Leergewicht zwischen 2,19 und 2,36 Tonnen.

In dem Katalog muss auch die Herkunft der Batterie angegeben werden, nicht aber deren Energiegehalt. Demnach ist das Fahrzeug mit einer LFP-Batterie von CATL ausgestattet – auch Xpeng ist beim jüngsten Facelift des G9 auf ein reines LFP-Angebot umgestiegen, zuvor hatte die Long-Range-Variante noch eine NMC-Batterie verbaut. Wie ID. UNYX über seinen Weibo-Account zusätzlich angekündigt hat, soll der 08 Schnellladen mit 800 Volt unterstützen und über eine CLTC-Reichweite von bis zu 700 Kilometern verfügen. Die genaue Ladeleistung wird nicht genannt, seit dem erwähnten Facelift kann der Xpeng G9 mit bis zu 525 kW laden.

Nicht nur bei der Technik geht VW Anhui bei diesem Modell neue Wege, sondern auch beim Design: Der 2024 vorgestellte ID. UNYX (später in ID. UNYX 06 umbenannt) ist im Kern ein Cupra Tavascan mit VW-Logo und minimalen Anpassungen, basiert technisch aber auf dem MEB. Der ID. UNYX 07 nutzt wie erwähnt eine andere Technik, greift aber die Designsprache des 06 auf. Der neue 08 verfügt hingegen über extrem schmale LED-Leuchten an Front und Heck, die sich fast bis zum Markenlogo in der Mitte ziehen. Die Hauptscheinwerfer sind – wie bei vielen neuen Autos – etwas tiefer in die Stoßstange integriert. Man könnte behaupten, dass VW Anhui damit ein wenig das Xpeng-Design aufgreift, das auf durchgängige Lichtleisten setzt. Allerdings hat das chinesische VW-Unternehmen auf der Auto China im April 2025 die Studie ID. EVO vorgestellt. Der ID. UNYX 08 ist optisch die Serienversion dieses Concept Cars.

Wann genau und zu welchen Preisen der ID. UNYX 08 in China in den Verkauf gehen wird, ist noch nicht bekannt. Nach der Veröffentlichung in der November-Ausgabe des Fahrzeugkatalogs dürfte das aber nur noch eine Frage von Wochen oder wenigen Monaten sein. Damit läge des Projekt wohl im Zeitplan: Das erste Modell aus der Xpeng-Kooperation sollte früheren Angaben zufolge 2026 auf den Markt kommen.

cnevpost.com, carnewschina.com