Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Flotten

Postdienst in Kroatien: Hrvatska Pošta empfängt 255 E-Mopeds

Der kroatische Postbetreiber Hrvatska Pošta hat die ersten 70 von 255 neuen Elektro-Mopeds des Typs Askoll ES PRO eingeflottet. Die restlichen E-Mopeds sollen bis Ende November folgen. Sie werden für Lieferungen in den Gebieten Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar und Bjelovar eingesetzt.

Hrvatska posta kroatien post e moped askoll
Bild: Hrvatska Posta
Von Cora Werwitzke
11.11.2025 - 15:30 Uhr

Der Auftrag über die 255 neuen Elektro-Mopeds hat nach Angaben des Postdiensts einen Wert von 1,65 Millionen Euro. Konkret sind die Fahrzeuge über vier Jahre geleast. Mit diesen neuen E-Mopeds umfasst die Elektroflotte von Hrvatska Pošta nun insgesamt 619 Fahrzeuge verschiedener Arten, wie das Unternehmen auf Linkedin bekannt gibt.

Geladen werden all E-Fahrzeuge von Hrvatska Pošta an 77 Ladestationen mit 123 Ladepunkten in insgesamt 20 kroatischen Städten. Bei den meisten dieser Lader handelt es sich um 22-kW-AC-Ladepunkte. Unter den E-Fahrzeugen finden sich neben E-Mopeds allen voran Fahrräder, Quads, Autos und Lieferfahrzeuge. Erste Einheiten flottete Hrvatska Pošta bereits 2015 ein – also vor zehn Jahren.

Dank der strombetriebenen Flotte reduzierte Hrvatska Pošta seine gesamten Treibhausgasemissionen eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr um 11.600 Tonnen oder 18 Prozent im Vergleich zu 2023. Auf E-Fahrzeugen, Fahrrädern oder zu Fuß legten die Postboten 2024 konkret 14,5 Millionen „grüne” Kilometer zurück, was laut den Verantwortlichen fast 30 Prozent der insgesamt 53,1 Millionen zurückgelegten Kilometer entspricht.

Die kroatische Post hat sich das Ziel gesetzt, ihren Betrieb bis 2040 CO2-neutral zu gestalten – und dies mit ihrem Beitritt zum Bündnis „The Climate Pledge“ bekräftigt. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem am SMMS-Programm der International Post Corporation (IPC), dessen Ziel es ist, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 zu senken und einen Fuhrpark zu schaffen, der zu mindestens 50 Prozent aus Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen besteht.

balkangreenenergynews.com, linkedin.com, hrvatska.posta.hr (beide auf Kroatisch)

Schlagwörter

1 Kommentar

zu „Postdienst in Kroatien: Hrvatska Pošta empfängt 255 E-Mopeds“
Holger
11.11.2025 um 17:13
Die Mopeds sind inklusive Motor und Batterie hergestellt in Italien. Ich finde es gut, dass Staatsunternehmen wie die Hrvatska Pošta europäische Produkte kaufen. So bleibt die Wertschöpfung bei uns auf dem Kontinent.
Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Livewire s2 alpinista corsa cropped
Zweirad

Harley-Tochter LiveWire stellt neue E-Modelle vor

vor 3 Stunden veröffentlicht
Oesterreich
Automobil

Österreich: Mehr als jeder fünfte Neuwagen ist elektrisch

vor 4 Stunden veröffentlicht
Roth alphabet fuhrparkmanagement live oktober
Video - 25:18 minFlotten

Wie die neue BEV-Generation Fuhrparks effizient macht – Gianluca Roth, Alphabet

09.11.2025