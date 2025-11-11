Postdienst in Kroatien: Hrvatska Pošta empfängt 255 E-Mopeds

Der Auftrag über die 255 neuen Elektro-Mopeds hat nach Angaben des Postdiensts einen Wert von 1,65 Millionen Euro. Konkret sind die Fahrzeuge über vier Jahre geleast. Mit diesen neuen E-Mopeds umfasst die Elektroflotte von Hrvatska Pošta nun insgesamt 619 Fahrzeuge verschiedener Arten, wie das Unternehmen auf Linkedin bekannt gibt.

Geladen werden all E-Fahrzeuge von Hrvatska Pošta an 77 Ladestationen mit 123 Ladepunkten in insgesamt 20 kroatischen Städten. Bei den meisten dieser Lader handelt es sich um 22-kW-AC-Ladepunkte. Unter den E-Fahrzeugen finden sich neben E-Mopeds allen voran Fahrräder, Quads, Autos und Lieferfahrzeuge. Erste Einheiten flottete Hrvatska Pošta bereits 2015 ein – also vor zehn Jahren.

Dank der strombetriebenen Flotte reduzierte Hrvatska Pošta seine gesamten Treibhausgasemissionen eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr um 11.600 Tonnen oder 18 Prozent im Vergleich zu 2023. Auf E-Fahrzeugen, Fahrrädern oder zu Fuß legten die Postboten 2024 konkret 14,5 Millionen „grüne” Kilometer zurück, was laut den Verantwortlichen fast 30 Prozent der insgesamt 53,1 Millionen zurückgelegten Kilometer entspricht.

Die kroatische Post hat sich das Ziel gesetzt, ihren Betrieb bis 2040 CO2-neutral zu gestalten – und dies mit ihrem Beitritt zum Bündnis „The Climate Pledge“ bekräftigt. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem am SMMS-Programm der International Post Corporation (IPC), dessen Ziel es ist, die CO2-Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 zu senken und einen Fuhrpark zu schaffen, der zu mindestens 50 Prozent aus Fahrzeugen mit alternativen Kraftstoffen besteht.



