ChargePoint präsentiert umfassend überarbeitete Software-Plattform

Die neue Plattform richtet sich an Flottenbetreiber, gewerbliche Kunden, Fahrzeughersteller, Ladestationsbetreiber (CPO) und Energieversorger. Bereits in der Entwicklungsphase testeten verschiedene Anwender die Plattform in realen Umgebungen – von städtischen Verkehrsbetrieben bis zu Schnellladestationen entlang von Autobahnen. Dabei habe sie laut ChargePoint ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Mit dem US-amerikanischen Telekommunikationskonzern Verizon kommt in einer begleitenden Mitteilung auch gleich einer der Kunden zu Wort: „Die ChargePoint-Plattform hat die Art und Weise, wie wir unseren EV-Ladevorgang verwalten, verändert. Funktionen wie der KI-Datenassistent, die verbesserte Suche und die sofortigen Sitzungsdetails haben die Datenanalyse schneller und intuitiver gemacht“, so Mitch Johnson, Sr. Manager of Global Real Estate, Energy and Sustainability bei Verizon. „Die ChargePoint-Plattform hilft uns, unsere Energieverwaltungsziele effizienter als je zuvor zu erreichen.“

Zu den Highlights der neuen Plattform zählt ChargePoint unter anderem die KI-gesteuerte Optimierung auf, mit der die Plattform kontinuierlich Nutzungsmuster, Energieversorgungsbedingungen, den Zustand der Ladestation und den Fahrzeugkontext analysiert, um Ladepläne zu optimieren, Wartungsbedarf vorherzusagen, dynamische Preisstrategien zu ermöglichen und das Fahrerlebnis insgesamt zu verbessern. „KI-gestützte Erkenntnisse ermöglichen proaktive Entscheidungen, reduzieren Ausfallzeiten und fördern die operative Exzellenz im gesamten Netzwerk“, so ChargePoint. Die Waitlist soll die Nachfrage nach Ladevorgängen auf intelligente Weise verwalten können und dafür sorgen, dass jeder verfügbare Ladepunkt effizient genutzt wird.

Über die Plattform sollen Betreiber aber auch „umfassenden Zugriff auf ihre Daten über vorkonfigurierte oder anpassbare Dashboards, geplante Berichtsfunktionen oder indem sie einfach den KI-gestützten Datenassistenten um Informationen bitten“ erhalten. Flexible Preisgestaltungs-Tools sollen hingegen Ladetarife in Echtzeit anpassen können, basierend auf Nachfrage, Energiekosten, Auslastung oder Geschäftszielen. Hinzu kommen unter anderem noch die Plug-and-play-Verwaltung aller OCPP-kompatiblen Ladegeräte, unabhängig von Marke oder Modell, die „reibungslose Stationsaktivierung“ oder auch das dynamische Energiemanagement.

Die ChargePoint-Plattform soll „eine erstklassige Funktionsintegration“ bieten, indem sie die Funktionen des schlüsselfertigen Ladegerät-Managementsystems (CMS) von ChargePoint, des modularen CMS für Ladepunktbetreiber (CPOs) und der Flottentelematik vereint. „Als echte Cloud-native Lösung sorgt die Plattform für unübertroffene Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Agilität und ermöglicht nahtlose Updates und schnelle Innovationen“, verspricht das Unternehmen.

Angeboten wird die Plattform in zwei Versionen: Die „CMS Suite“ ist eine Auswahl an schlüsselfertigen Funktionslizenzen, die auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Einen Einblick in diese Version bietet ChargePoint hier. „CMS Studio“ bietet hingegen „einen vollständig anpassbarer Satz von Modulen, auf deren Grundlage ein CPO eine einzigartige Lösung zusammenstellen kann, die seinen Geschäftsanforderungen entspricht“. Einen Einblick gewährt ChargePoint für diese Variante jedoch nicht.

