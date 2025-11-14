Alle Kategorien Alle Kategorien
Alle Kategorien Alle Kategorien
Video - 4:05 minZweirad

LiveWire auf der EICMA: Endlich coole E-Zweiräder von der Harley-Tochter

Wsfr

Heute richten wir das Augenmerk auf die jüngsten Modellneuheiten von LiveWire – der Elektro-Marke von Harley‑Davidson. Auf der Zweirad-Messe EICMA in Mailand stellte LiveWire seine neuen E-Modelle vor, mit denen die Amerikaner preislich eher unten und technisch eher oben angreifen möchten. Auch wenn die Saison vorbei ist: Wir zeigen Ihnen die E-Motorräder jetzt!

Von Jannis Hug
14.11.2025 - 16:00 Uhr

Die erste wichtige Neuheit: die Modellreihe S4 Honcho – in zwei Varianten, als „Street“ für den urbanen Einsatz und als „Trail“ für die Fahrt im Gelände. Die Produktion dieser fancy Zweiräder soll Anfang 2026 starten. Besonders bemerkenswert: Die Street-Version darf in Deutschland bereits mit dem Führerschein der Klasse A1 gefahren werden – entsprechend der Leistung eines traditionellen 125-Kubik-Modells. Die Trail-Version ist sogar als Offroad-Variante konzipiert, die ohne Führerscheinpflicht auf nicht öffentlichen Wegen betrieben werden kann. Damit trifft LiveWire gleich zwei wichtige Zielgruppen: jene, die einen kompakten, preislich moderaten Einstieg suchen, sowie jene, die Abenteuer- und Geländespaß im Blick haben

Schlagwörter

0 Kommentare

zu „LiveWire auf der EICMA: Endlich coole E-Zweiräder von der Harley-Tochter“

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie auch

Gogo electric video
Video - 11:27 minZweirad

Wie E-Mobilität in Uganda funktioniert: Zu Gast bei GoGo Electric (Silent Leaps Part II)

10.11.2025
Wsmi
Video - 3:42 minZweirad

Comeback der eSchwalbe: L3e-Version mit 90 km/h jetzt für nur 8.990 Euro

14.05.2025
Hrvatska posta kroatien post e moped askoll
Flotten

Postdienst in Kroatien: Hrvatska Pošta empfängt 255 E-Mopeds

11.11.2025