LiveWire auf der EICMA: Endlich coole E-Zweiräder von der Harley-Tochter

Die erste wichtige Neuheit: die Modellreihe S4 Honcho – in zwei Varianten, als „Street“ für den urbanen Einsatz und als „Trail“ für die Fahrt im Gelände. Die Produktion dieser fancy Zweiräder soll Anfang 2026 starten. Besonders bemerkenswert: Die Street-Version darf in Deutschland bereits mit dem Führerschein der Klasse A1 gefahren werden – entsprechend der Leistung eines traditionellen 125-Kubik-Modells. Die Trail-Version ist sogar als Offroad-Variante konzipiert, die ohne Führerscheinpflicht auf nicht öffentlichen Wegen betrieben werden kann. Damit trifft LiveWire gleich zwei wichtige Zielgruppen: jene, die einen kompakten, preislich moderaten Einstieg suchen, sowie jene, die Abenteuer- und Geländespaß im Blick haben