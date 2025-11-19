Wechsel im PowerCo-Vorstand

Teichmann verlässt zwar PowerCo, aber nicht Volkswagen: Er soll eine neue Rolle im Volkswagen-Konzern übernehmen, wie es in der Mitteilung aus der Konzernzentrale heißt. Wie seine künftigen Aufgaben aussehen und ob er zu einer der Konzernmarken oder in die Zentrale wechselt, wird noch nicht kommuniziert. Teichmann hat seit 2022 das Beschaffungs-Ressort der PowerCo SE aufgebaut und gehörte zu den ersten Vorstandsmitgliedern.

Der neue PowerCo-Vorstand Alexander Schmitt hat zuvor unter anderem für das Bergbauunternehmen Anglo-American mit Sitz in London gearbeitet. Auch bei der VW-Batterietochter soll er seine Rohstoff-Expertise einbringen: Als Chief Procurement Officer wird er bei PowerCo künftig die gesamte Beschaffung von Rohstoffen, Komponenten und Maschinen sowie das Lieferanten-Management und das Value Engineering verantworten.

„Mit Alexander Schmitt haben wir einen absoluten Topexperten im Rohstoffsektor gewinnen können. Er besitzt langjährige, internationale Erfahrung im Rohstoffgeschäft und kennt die Branche in allen Einzelheiten. Unter seiner Führung werden wir das globale Lieferanten-Netzwerk der PowerCo weiter ausbauen und stärken“, sagt Thomas Schmall Chef der Volkswagen Group Components und Aufsichtsratsvorsitzender der PowerCo SE. „Gleichzeitig möchte ich mich bei Jörg Teichmann bedanken. Er hat das Beschaffungs-Ressort grundlegend aufgebaut und die PowerCo als relevanten Player im weltweiten Rohstoffgeschäft etabliert. Mit dem Aufbau einer vollständigen Batterie-Lieferkette von der Mine bis zur Zelle hat er die Hochlaufphase der PowerCo wesentlich mitgeprägt und einen wesentlichen Grundstein für den langfristigen Erfolg des Unternehmens gelegt.“

