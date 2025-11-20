Induktives Laden: Electreon will InductEV übernehmen

Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung zum Erwerb der Vermögenswerte von InductEV durch Electreon unterzeichnet, wie das israelische Unternehmen mitteilt. Nach Abschluss einer endgültigen Vereinbarung würde das fusionierte Unternehmen die dynamische und stationäre drahtlose Ladetechnologie von Electreon mit den statischen Systemen und der Ladeplattform von InductEV zusammenführen, wie es heißt.

Durch diese Kombination der beiden Angebote soll „eine vollständige Palette an drahtlosen Ladelösungen für alle Anwendungsfälle von Elektrofahrzeugen“ schaffen werden. Das Unternehmen, dass dann zum globalen Marktführer im Bereich des induktiven Ladens von Fahrzeugen werden will, würde dann Lösungen von Pkw über Transporter und Busse bis hin zu Schwerlast-Lkw und autonomen Fahrzeugen anbieten können.

Electreon verfügt über Lösungen für das stationäre und dynamische Induktivladen (also während der Fahrt) mit „mittleren bis hohen Leistungen“. InductEV ist hingegen auf rein stationäre Lösungen spezialisiert, die aber „ultraschnelles Laden“ ermöglichen sollen – etwa von Elektrobussen während eines kurzen Stopps an einer Haltestelle. Das kombinierte Unternehmen würde laut Electreon zudem über rund 400 bestehende und angemeldete Patente verfügen und könnte mit der jahrelangen Praxiserfahrung das induktive Laden von ElektroFahrzeugen „intelligenter, schneller, skalierbarer und wirtschaftlicher“ machen, wie es in der Ankündigung heißt.

Aber: Von welchen Bedingungen genau der Abschluss einer finalen Vereinbarung abhängt, wird nicht genannt. In der Mitteilung heißt es eher allgemein, dass der Abschluss unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung und endgültiger Vereinbarungen stehe. Und auch die Behörden müssen den Deal genehmigen bzw. könnten bei so einer konzentrierten Marktmacht beim induktiven Laden Auflagen festlegen.

„Gemeinsam mit InductEV arbeiten wir daran, ein weltweit führendes Unternehmen für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen zu schaffen – ein Unternehmen, das einzigartig auf dem Markt ist und kabellose Lösungen für jedes Ladeszenario und jeden Kunden- und Fahrzeugtyp bietet“, so Oren Ezer, CEO von Electreon. „Wir sehen diesen Schritt als einen Wendepunkt für Electreon und die globale Branche des kabellosen Ladens. InductEV ist Marktführer in den USA im Bereich ultraschnelles stationäres kabelloses Laden, und Electreon ist mit einem bewährten und zuverlässigen Produkt weltweit führend im dynamischen kabellosen Laden.“

John F. Rizzo, CEO von InductEV, ergänzt: „Ich bin seit langem davon überzeugt, dass kabelloses Laden die Betriebsweise von Fahrzeugflotten grundlegend verändern wird. Electreon teilt diese Vision und bringt die globale Reichweite und die dynamische Technologie mit, um sie Wirklichkeit werden zu lassen.“

